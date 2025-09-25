Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

25. 09. 2025. u 08:25

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

18.45 Lil - Bran UG 3+ (1,60)

21.00 Štutgart - Selta Vigo UG 3+ (1,65)
21.00 Utreht - Lion UG 3+ (1,75)

 Ukupna kvota: 4,62

 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

