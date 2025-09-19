Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Тип редакција

19. 09. 2025. u 10:50

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

FOTO: A. Ilić

KINA SUPERLIGA

13.35 Vuhan tri tauns - Henan 2 (sa 2,15 na 1,91)

TURSKA PRVA LIGA

16.00 Umranijespor - 76 Iglidir Beledijespor GG (sa 2,00 na 1,83)

FINSKA IKONEN LIGA

16.30 Atlantis - PK Kesi Usima GG (sa 1,44 na 1,30)

16.30 KPV - MP 2 (sa 2,60 na 2,25)

BUGARSKA PRVA LIGA

16.45 Montana - Spartak Varna 1 (sa 2,55 na 2,05)

