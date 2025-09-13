Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

Новости онлајн

13. 09. 2025. u 11:31

PREDLOZI koji mogu doneti odličan profit.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

FOTO: Tanjug/AP

Subota

15.00 Peskara - Venecija 1 (4,35)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

16.00 Šefild V. - Bristol S. 2&NG (3,40)
21.00 Brentford - Čelsi X (3,75)
 

Ukupna kvota: 89,83

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA