JUČE SMO PROŠLI TIKET SA TRI IKSA: Danas nova dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

10. 09. 2025. u 07:07

PRONAŠLI smo nove tri utakmice gde je iks najrealniji ishod:

Jučerašnji predlog, tiket sa ukupnom kvotom 30,61 došao je. Pogodili smo da neće biti pobednika u susretima Šri Lanka - Maldivi (kvota 3,15), Južna Afrika - Nigerija (kvota 2,77) i Turska - Hrvatska, mladi (kvota (3,35).

Zanimqivo je da su sva tri susreta završena rezultatom 1:1, a tiket možete da "čekirate" na linku OVDE.

Danas je ponuda nešto siromašnija, ali smo pronašli dva dobra "kandidata" za ikseve i nastavak dobitnog niza:

Sreda

19.00 Alkorkon - Kultural Leonesa X (3,25)

20.00 Zrinjski - Sarajevo X (3,45)

Ukupna kvota: 11,32

