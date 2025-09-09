"TRIKOLORI" IDU NA PRVO MESTO: Uprkos "petardi" protiv Azerejdžana Island je daleko od onog tima iz 2016-18 kada je igrao EP i SP

FRANCUSKA će u utorak od 20:45 na „Parku prinčeva“ u Parizu ugostiti Island u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u okviru grupe D.

FOTO: Tanjug/AP

„Trikolori“ su i dalje jedan od najvećih favorita evropskog fudbala, ali rezultati u prethodnim kolima pokazuju da imaju dosta oscilacija.

U prošlom meču u Kijevu Francuzi su ubedljivo savladali Ukrajinu sa 2:0. Držali su posed, kontrolisali utakmicu i nisu dozvolili rivalu da ozbiljnije zapreti. Ta pobeda vratila je samopouzdanje ekipi posle nešto slabijih izdanja.

Najviše se i dalje pamti spektakl u Sevilji protiv Španije – poraz od 5:4 u susretu koji je obilovao golovima i preokretima. Iako su Francuzi dva puta imali prednost, odbrana nije izdržala nalet domaćina u finišu.

Island, sa druge strane, već godinama nije na nivou sa Eura 2016. i Svetskog prvenstva 2018. Imaju borbenost i fizičku snagu, ali kvalitativni jaz u odnosu na Francusku je očigledan. Upravo zbog toga, sve osim ubedljive pobede domaćina bilo bi iznenađenje.

Mbape je prvi aduti „trikolora“ – kada je raspoložen, gotovo je nemoguće zaustaviti ga. Uz Grizmana kao organizatora i Menjana na golu, Francuska ima snažan kostur tima i na papiru ne bi smela da dozvoli novi kiks.

S obzirom na sve prikazano u poslednjim kolima, očekuje se ofanzivan pristup i juriš na gol više. Odbrana i dalje nije na vrhuncu, ali napad je dovoljno moćan da nadoknadi sve propuste.

NAŠ TIP: 1&0-4 (1,66)