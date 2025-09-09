Tip fudbal

"TRIKOLORI" IDU NA PRVO MESTO: Uprkos "petardi" protiv Azerejdžana Island je daleko od onog tima iz 2016-18 kada je igrao EP i SP

Olja Mrkić

09. 09. 2025. u 12:22

FRANCUSKA će u utorak od 20:45 na „Parku prinčeva“ u Parizu ugostiti Island u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u okviru grupe D.

ТРИКОЛОРИ ИДУ НА ПРВО МЕСТО: Упркос петарди против Азерејџана Исланд је далеко од оног тима из 2016-18 када је играо ЕП и СП

FOTO: Tanjug/AP

„Trikolori“ su i dalje jedan od najvećih favorita evropskog fudbala, ali rezultati u prethodnim kolima pokazuju da imaju dosta oscilacija.

U prošlom meču u Kijevu Francuzi su ubedljivo savladali Ukrajinu sa 2:0. Držali su posed, kontrolisali utakmicu i nisu dozvolili rivalu da ozbiljnije zapreti. Ta pobeda vratila je samopouzdanje ekipi posle nešto slabijih izdanja.

Najviše se i dalje pamti spektakl u Sevilji protiv Španije – poraz od 5:4 u susretu koji je obilovao golovima i preokretima. Iako su Francuzi dva puta imali prednost, odbrana nije izdržala nalet domaćina u finišu.

Island, sa druge strane, već godinama nije na nivou sa Eura 2016. i Svetskog prvenstva 2018. Imaju borbenost i fizičku snagu, ali kvalitativni jaz u odnosu na Francusku je očigledan. Upravo zbog toga, sve osim ubedljive pobede domaćina bilo bi iznenađenje.

Mbape je prvi aduti „trikolora“ – kada je raspoložen, gotovo je nemoguće zaustaviti ga. Uz Grizmana kao organizatora i Menjana na golu, Francuska ima snažan kostur tima i na papiru ne bi smela da dozvoli novi kiks.

S obzirom na sve prikazano u poslednjim kolima, očekuje se ofanzivan pristup i juriš na gol više. Odbrana i dalje nije na vrhuncu, ali napad je dovoljno moćan da nadoknadi sve propuste.

NAŠ TIP: 1&0-4 (1,66)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU