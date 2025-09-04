"ZELENO-BELA ARMIJA" PODSEĆA NA SLAVNE DANE: Cilj je jasan - u Luksemburg po tri boda

Prva runda u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine donosi duel između Luksemburga i Severne Irske na „Stade de Luksemburg“.

FOTO: EPA

Luksemburg ima samo jedan uspeh u sedam međusobnih susreta, ostvaren u kvalifikacijama za Mundijal u Brazilu. Domaćini prolaze kroz prilično dugu seriju bez pobede u zvaničnim utakmicama, a šanse za plasman ostaju male.

Ekipa Majkla O’Nila dolazi posle perioda rekonstrukcije, ali sa značajnim napretkom: sedam pobeda u poslednjih 15 odigranih utakmica. Najvažniji igrači tima su Konor Bredli (Liverpul), Čarls Šea (Sautempton) i Maršal Kalum (Vest Hem).

Dve selekcije su se sastale i u najnovijem izdanju Lige nacija, a oba susreta donela su najmanje 2 gola – detalj koji može da ima značaja i uoči duela u četvrtak.

NAŠ TIP: X2&2+ (kvota 1,88)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA