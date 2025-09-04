"ZELENO-BELA ARMIJA" PODSEĆA NA SLAVNE DANE: Cilj je jasan - u Luksemburg po tri boda
Prva runda u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine donosi duel između Luksemburga i Severne Irske na „Stade de Luksemburg“.
Luksemburg ima samo jedan uspeh u sedam međusobnih susreta, ostvaren u kvalifikacijama za Mundijal u Brazilu. Domaćini prolaze kroz prilično dugu seriju bez pobede u zvaničnim utakmicama, a šanse za plasman ostaju male.
Ekipa Majkla O’Nila dolazi posle perioda rekonstrukcije, ali sa značajnim napretkom: sedam pobeda u poslednjih 15 odigranih utakmica. Najvažniji igrači tima su Konor Bredli (Liverpul), Čarls Šea (Sautempton) i Maršal Kalum (Vest Hem).
Dve selekcije su se sastale i u najnovijem izdanju Lige nacija, a oba susreta donela su najmanje 2 gola – detalj koji može da ima značaja i uoči duela u četvrtak.
NAŠ TIP: X2&2+ (kvota 1,88)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je prva četiri meča na Eurobasketu 2025. godine, na koji je stigla kao veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.
03. 09. 2025. u 13:39
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu
OSTALA je Srbija bez Bogdana Bogdanovića, nije više izražen favorit za osvajanje Evrobasketa kao pre povrede kapitena, ali...
03. 09. 2025. u 06:28
Komentari (0)