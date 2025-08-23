"ĐALOROSI" SE MUČE ISPRED PROTIVNIČKOG GOLA: "Grifoni" su napadačka sila kod kuće
NOVU sezonu u Seriji A otvaraju Đenova i Leče na stadionu Luiđi Feraris. Ako ove dve ekipe u novu sezonu uđu sa navikama iz prošle, onda se tip za ovaj meč sam napisao.
Đenova važi za tim koji na svom terenu uvek igra ofanzivno i pred publikom traži gol više. U prethodnih deset utakmica Serije A na „Luiđi Ferarisu“ samo jednom nije uspela da zatrese mrežu – protiv Lacija, kada je više od pola meča odigrala sa igračem manje. To dovoljno govori o snazi koju ima u ofanzivi kada je domaćin.
S druge strane, Leče je prošle sezone bio najslabiji u ligi kada je u pitanju realizacija, sa svega 27 postignutih pogodaka. Na gostovanjima je uspeo da zatrese mrežu tek 14 puta, što je najlošiji učinak u Seriji A. Taj podatak govori da ovaj tim izuzetno teško pronalazi rešenja van svoje arene i često deluje bezopasno u ofanzivi.
Đenova iza sebe ima sasvim solidnu sezonu i očekivanja navijača sada su znatno veća. Leče, naprotiv, nije uložio u ozbiljna pojačanja, što najavljuje još jednu tešku godinu u borbi za opstanak. Sve ukazuje da će domaćin u subotu uveče kontrolisati meč i da će uspeti da stigne do tri boda pred svojim navijačima.
NAŠ TIP: 1&NG (2,40)
