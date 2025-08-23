3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
16.00 Bornmut - Vulverhempton UG 3+ (1,72)
18.45 PSV - Groningen UG 3+ (1,30)
Ukupna kvota: 4,36
