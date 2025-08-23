ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Subota
15.30 Ajntraht – Verder 1 (1,73)
16.00 Sautempton – Stouk 1 (1,75)
18.30 Sasuolo – Napoli 2 (1,60)
19.00 Nica – Okser 1 (1,70)
Ukupna kvota: 8,23
