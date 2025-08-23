Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

23. 08. 2025. u 08:40

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Subota

15.30 Ajntraht – Verder 1 (1,73)

16.00 Sautempton – Stouk 1 (1,75)

18.30 Sasuolo – Napoli 2 (1,60)

19.00 Nica – Okser 1 (1,70)

Ukupna kvota: 8,23

