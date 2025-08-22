Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

22. 08. 2025. u 11:40

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за петак нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Petak

20.30 Bajern – Lajpcig GG (1,26)

21.00 Vest Hem – Čelsi 2 (1,75)

21.00 Derbi – Bristol S. 1 (3,10)

21.15 Šaveš – Felžeiraš 1 (2,12)

Ukupna kvota: 14,49

