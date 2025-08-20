JUČE JE LAGANO DOŠLO: Evo današnjeg Tipovog "sigurica" tiketa sa tri realne kvote
TIP vam je za i danas sastavio tiket sa tri "sigurice".
Juče smo prošli tiket (možete da ga "čekirate na linku OVDE) sa tri "sigurice" mada su dve, bar rezultatski, bile neizvesne do samog kraja (u trećoj je Visla lako pobedila), ali su Dinamo Minsk i Real Madrid na kraju slavili - za ovaj drugi meč smo vam predložili da će strelac gola biti Kilijan Mbape što se i ostvarilo.
A evo i današnjih predloga redakcije Tipa:
Sreda
17.30 Vršac - FAP 1 (1,52)
18.30 IFK Haninge - Elfsborg 2 (1,24)
18.30 Venersborgs -Helsinborg 1 (1,32)
Ukupna kvota: 2,48
