Tip fudbal

PREDLOG ZA GOLOVE IZ KOMŠILUKA: Gosti su kvalitetniji tim od novajlije u ligi, ali domaći teren je domaći teren

Olja Mrkić

18. 08. 2025. u 11:41

Superliga Rumunije je stigla do 6. kola, a očekuje nas zanimljiv meč između domaćina Arđeša i gostiju iz Ocelula Galacija.

ПРЕДЛОГ ЗА ГОЛОВЕ ИЗ КОМШИЛУКА: Гости су квалитетнији тим од новајлије у лиги, али домаћи терен је домаћи терен

Profimedia

Arđeš važi za blagog favorita, ali njihove partije su kao na ringišpilu – jednom odigraju sjajno, drugi put se potpuno izgube.

Žele da odigraju dobar meč i ostanu neporaženi.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

S druge strane, Ocelul Galaci deluje kao čvrsta ekipa, ulaze u svaki meč sa ciljem da ne izgube, a njihova dobro organizovana odbrana je tvrd orah za protivnike.

Ipak, protiv novopromovisanog Arđeša moraće da krenu na pobedu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Očekujemo ujednačenu borbu, gde je teško predvideti pobednika pre početka meča.

NAŠ TIP: GG (2,10)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)