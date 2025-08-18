PREDLOG ZA GOLOVE IZ KOMŠILUKA: Gosti su kvalitetniji tim od novajlije u ligi, ali domaći teren je domaći teren
Superliga Rumunije je stigla do 6. kola, a očekuje nas zanimljiv meč između domaćina Arđeša i gostiju iz Ocelula Galacija.
Arđeš važi za blagog favorita, ali njihove partije su kao na ringišpilu – jednom odigraju sjajno, drugi put se potpuno izgube.
Žele da odigraju dobar meč i ostanu neporaženi.
S druge strane, Ocelul Galaci deluje kao čvrsta ekipa, ulaze u svaki meč sa ciljem da ne izgube, a njihova dobro organizovana odbrana je tvrd orah za protivnike.
Ipak, protiv novopromovisanog Arđeša moraće da krenu na pobedu.
Očekujemo ujednačenu borbu, gde je teško predvideti pobednika pre početka meča.
NAŠ TIP: GG (2,10)
