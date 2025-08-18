Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

18. 08. 2025. u 08:50

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Profimedia

Ponedeljak

17.30 Inter Turku 2 - Atlantis |2+ (1,85)

20.45 Esen - Borusija Dortmund |2+ (2,05)

Ukupna kvota: 3,79

