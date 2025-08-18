Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

18. 08. 2025. u 08:35

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

18.00 Levadija U21 - Flora U21 UG 3+ (1,30)

19.00 Varnamo - Degerfors UG 3+ (1,75)
19.00 Stabek - Sogndal UG 3+ (1,43)
19.30 Vikingur - NSI Runavik UG 3+ (1,43)

 Ukupna kvota: 4,65

