BETBILDER DANA: Gosti imaju kvalitet da pogode mrežu, ali domaćin ima "keca u rukavu" koji donosi sva tri boda
Aston Vila i Njukasl otvaraju novu sezonu Premijer lige u meču koji obećava pravi spektakl.
Ekipa Unaja Emerija dolazi sa odličnim samopouzdanjem posle šestog mesta u prethodnom šampionatu i fantastične serije bez poraza na „Vila parku“.
U pripremama je bilo uspona i padova, ali se navijači najviše uzdaju u efikasnog Olija Votkinsa, koji je nosioc napadačke linije.
Sa druge strane, Njukasl je završio kao peti i izborio Ligu šampiona, ali je u prijateljskim susretima pokazao dosta slabosti, a dodatni problem stvaraju neizvesni nastupi Isaka i Gordona.
Iako gosti imaju kvalitet da pogode mrežu, Vila pred svojim navijačima deluje kao favorit.
NAŠ PREDLOG (BETBILDER)
1 & GG & 3+ & Oli Votkins strelac bilo kada (kvota 5,25)
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!
Navijači Dinama iz Kijeva, koji su se nadali da će njihov klub sa Crvenom zvezdom igrati u poslednjoj kvalifikacionoj rundi za plasman u Ligu šampiona, ali do toga neće doći jer je Ukrajince na pretposlednjoj prepreci zaustavio kiparski Pafos, rešili su da se oglase posle dvomeča Zvezde i Leha.
14. 08. 2025. u 19:59
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!
Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a evropska kuća fudbala rešila je da dan kasnije izrekne kaznu zbog dešavanja na tribinama tokom megdana ova dva kluba. Nije trebalo dugo Poljacima da reaguju i to tako - da "Albanci čupaju kosu".
14. 08. 2025. u 12:13
