BETBILDER DANA: Gosti imaju kvalitet da pogode mrežu, ali domaćin ima "keca u rukavu" koji donosi sva tri boda

Aston Vila i Njukasl otvaraju novu sezonu Premijer lige u meču koji obećava pravi spektakl.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipa Unaja Emerija dolazi sa odličnim samopouzdanjem posle šestog mesta u prethodnom šampionatu i fantastične serije bez poraza na „Vila parku“.

U pripremama je bilo uspona i padova, ali se navijači najviše uzdaju u efikasnog Olija Votkinsa, koji je nosioc napadačke linije.

Sa druge strane, Njukasl je završio kao peti i izborio Ligu šampiona, ali je u prijateljskim susretima pokazao dosta slabosti, a dodatni problem stvaraju neizvesni nastupi Isaka i Gordona.

Iako gosti imaju kvalitet da pogode mrežu, Vila pred svojim navijačima deluje kao favorit.

NAŠ PREDLOG (BETBILDER) 1 & GG & 3+ & Oli Votkins strelac bilo kada (kvota 5,25)