IVAN KECOJEVIĆ: Las Palmas počinje operaciju „povratak“
* Bivši fudbaler Albasetea, prognozira prvo kolo Segunde
MOJ TIP
NEDELjA,
Sosijedad B – Saragosa GG
Kadiz – Mirandes 1
Ueska – Leganes 0-2
LAS PALMAS – ANDORA 1
PONEDELjAK,
Hihon – Kordoba p/kX
ALMERIJA – ALBASETE 3+
Las Palmas nije uspeo da se zadrži u elitnom društvu. Zbog neuspeha, tim je pretrpeo brojne promene. Krcat novajlijama, ali pun samopouzdanja, operaciju „povratak“ želi da započne trijumfom nad Andorom.
Almerija i Albasete su bili zadovoljni radom svojih trenera, čije taktike su ofanzivne.
Od ostalih parova, najbliži sam jedinici Kadiza, koji je rešenje za svoju lošu „vezu“ na sredini terena našao u Susu, iskusnom igraču, koga je pre par meseci „preoteo“ od Sevilje.
