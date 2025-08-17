IVAN KECOJEVIĆ: Las Palmas počinje operaciju „povratak“

* Bivši fudbaler Albasetea, prognozira prvo kolo Segunde

MOJ TIP

NEDELjA,

Sosijedad B – Saragosa GG

Kadiz – Mirandes 1

Ueska – Leganes 0-2

LAS PALMAS – ANDORA 1

PONEDELjAK,

Hihon – Kordoba p/kX

ALMERIJA – ALBASETE 3+

Las Palmas nije uspeo da se zadrži u elitnom društvu. Zbog neuspeha, tim je pretrpeo brojne promene. Krcat novajlijama, ali pun samopouzdanja, operaciju „povratak“ želi da započne trijumfom nad Andorom.

Almerija i Albasete su bili zadovoljni radom svojih trenera, čije taktike su ofanzivne.

Od ostalih parova, najbliži sam jedinici Kadiza, koji je rešenje za svoju lošu „vezu“ na sredini terena našao u Susu, iskusnom igraču, koga je pre par meseci „preoteo“ od Sevilje.