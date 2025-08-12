JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
Na odličan smo način započeli radnu nedelju.
Juče je "sigurica tiket" lagano došao, možete da ga "čekirate" OVDE, a evo i novih predloga:
Utorak
18.00 Grashopers - Bajern Minhen |1+&3+ (1,21)
19.00 Kopenhagen - Malme D 1-3 (1,32)
Ukupna kvota: 2,04
Bajern dominira na pripremama, dao je četiri gola protiv Totenhema i Grashopersu se ne piše dobro na ovom prijateljskom susretu.
Pafos brani gol prednosti protiv Dinama, zatvoriće prilaze svom golu, očekujemo veoma tvrd, taktički zahtevan meč i tipujemo malo golova.
Kopenhagen i Malme su mirovali na prvom susretu (0:0), što Dancima večeras daje prednost, znamo kakva je atmosfera na "Parkenu" i verujemo da će to "lavovima" dati potreban vetar u leđa.
