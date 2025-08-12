Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

12. 08. 2025. u 08:05

Na odličan smo način započeli radnu nedelju.

Foto: Profimedia

Juče je "sigurica tiket" lagano došao, možete da ga "čekirate" OVDE, a evo i novih predloga:

Utorak

18.00 Grashopers - Bajern Minhen |1+&3+ (1,21)

19.00 Pafos - Dinamo Kijev UG 0-3 (1,28)
19.00 Kopenhagen - Malme D 1-3 (1,32)

Ukupna kvota: 2,04

Bajern dominira na pripremama, dao je četiri gola protiv Totenhema i Grashopersu se ne piše dobro na ovom prijateljskom susretu.

Pafos brani gol prednosti protiv Dinama, zatvoriće prilaze svom golu, očekujemo veoma tvrd, taktički zahtevan meč i tipujemo malo golova.

Kopenhagen i Malme su mirovali na prvom susretu (0:0), što Dancima večeras daje prednost, znamo kakva je atmosfera na "Parkenu" i verujemo da će to "lavovima" dati potreban vetar u leđa.

