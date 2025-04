PROSLAVA TITULE UZ GOLEADU: Liverpul redovno igra utakmice sa dosta pogodaka protiv londonskih "pevaca"

OČEKUJEMO veliki broj pogodaka na duelu Liverpula i Totenhema koji se sastaju na "Enfildu" od 17 časova i 30 minuta.

Foto: Profimedia

Od kada je Postekoglu preuzeo Totenhem, goleade su redovna pojava na gotovo svim utakmicama "pevaca", a pogoto protiv Liverpula jer je stil fudbala takav da se gol šanse ređaju kao na traci.

Primer toga videli smo u prvom delu sezone kada je Liverpul u Londonu slavio više nego ubedljivo, s 6:3, a pored toga je bio bolji u dvomeču polufinala Lige kupa ukupnim rezultatom 4:1.

Ono što nam dodatno daje veru da bi trebali gledati novi goleadu je to da Totenhem iduće nedelje očekuje veoma bitan meč polufinala Lige Evrope sa Bode glimtom.

"Pevcima" je to jedina nada da se dokopa Evrope iduće sezone, kao i to da se bori za trofej na koji čeka još od 2008. godine i sigurno je da će Postekoglu čuvati nekoliko prvotimaca za taj susret.

On je navijačima obećao trofej ove sezone i fanovi kluba su to ozbiljno shvatili, mnogi misle da Australijanca čeka otkaz ukoliko ne osvoji Ligu Evrope i to je razlog više da izvede "kombinovan" sastav na Enfild.

Odbrana Totenhema je više puta ove sezone pokazala da je ranjiva, pogotovo kada igraju rezerve poput Bena Dejvisa ili Arčija Greja i ne verujemo da se mogu nositi sa silovitom navalom Liverpula.

"Redsi" jesu već "osvojili" titulu, tačnije treba im bod na ovom susretu kako bi je i matematički obezbedili, tako da bi na "Enfildu" danas trebala biti praznična atmosfera.

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Gomeza, dok će kod gostiju meč propustiti Radu Dragušin i vrlo verovatno kapiten Son koji već par mečeva vuče povredu i ne verujemo da će ga Totenhem "testirati" pred meč sa Bode glimtom.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS