NE ZNA SE KO JE U BOLJOJ FORMI: "Bantamsi" dolaze po novo iznenađenje

Olja Mrkić

26. 08. 2025. u 13:00

MESTO u trećem kolu Engleskog liga kupa biće na stolu u utorak uveče kada Stouk siti dočekuje Bradford siti.

Foto Profimedia

"Grnčari" su zabeležili četiri pobede u isto toliko takmičarskih mečeva ove sezone, dok su "petlići" započeli Liga jedan kampanju podjednako impresivno.

Stouk je jedan od najjačih timova Čempionšipa u ovim početnim nedeljama sezone, ali čak im je bilo potrebno rešavanje penala da prođu Valsol u prvom kolu kupa. 

Tim Marka Robinsa započeo je Čempionšip sa dominantnim pobedama nad Derbi kauntijem i Šefild venzdejem, postižući po tri gola u obe utakmice. Potom su dokazali da pobede nisu slučajne tako što su na gostovanju savladali nedavno ispali Sautempton 2:1.

Bradford je osvojio 11 bodova iz prvih pet mečeva u ligi, uključujući tri pobede – nad Vajkombom, Lutonom i Stokportomm, sve rezultatom 2:1. Prošlog vikenda Bantamsi su bili blizu nove velike pobede na gostovanju Piterborou, ali je kasnim pogotkom domaćin  izjednačio rezultat.

Ipak, tim iz Lige jedan je u sjajnoj formi i pokušaće da izazove još jedno iznenađenje u kupu, nakon što su već eliminisali Blekburn u prvom kolu. 

NAŠ TIP: 2 (kvota 4,20)

