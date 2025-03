OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Siti bi mogao ostati bez plasmana u Ligu šampiona!

U okviru 29. kola engleske Premijer lige fudbaleri Mančester sitija će na "Etihadu" ugostiti Brajton (16.00).

FOTO: Tanjug/AP

Vrag je odneo šalu u Mančester sitiju, došli smo do završnog dela sezone a "građani" se nalaze izvan top četiri i plasman u Ligu šampiona im je pod velikim znakom pitanja.

Imaju veoma razočaravajuću sezonu, igraju daleko ispod očekivanja, rano su eliminisani iz EFL kupa i Lige šampiona, dok u Premijer ligi zauzimaju tek petu poziciju sa 47 osvojenih bodova, dva manje od četvrtoplasiranog Čelsija.

Gvardiola je najavio da će svaka utakmica do kraja prvenstva biti kao finale za njegove izabranike i da moraju biti maksimalno pripremljeni, mada nisu tako delovali u prošlom kolu kada ih je Notingem savladao rezultatom 1:0 na "Siti graundu".

Dobra stvar za domaćina u gomili problema je to što postoji velika verovatnoća da peto mesto u Premijer ligi ponovo vodi u Ligu šampiona, engleski timovi guraju veoma dobro u evropskim takmičenjima, očekuje se da Čelsi u Ligi konferencija i Totenhem ili Junajted u Ligi Evrope odu do samog kraja i to će značajno pomoći rejtingu Premijer lige (dve najbolje lige po uefa koeficijentu ove sezone dobijaju dodatno mesto u Ligi šampiona).

Sa druge strane, Brajton se nalazi u gomili timova koji dišu za vratom Mančester sitiju, zaostaju samo dva boda za njime i pobeda ili bar bod na "Etihadu" bi bili izuzetno značajni za "galebove".

Gosti su u pravom trenutku sezone uhvatili zalet, igraju odličan, napadački fudbal i na krilima četiri uzastopne prvestvene pobede dolaze u Mančester.

Za vreme tog niza postigli su čak 11 golova, skoro tri u proseku, a pride su primili samo dva. Poslednja "žrtva" bio im je Fulam koji su savladali rezultatom 2:1 proteklog vikenda.

Ako računamo i FA kup, Brajton je nanizao šest pobeda i sa velikim samopouzdanjem dočekuje ovaj meč, a ne treba zaboraviti ni to da je u prvom delu sezone bio bolji od Sitija pred svojim navijačima s 2:1.

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Rodrija, Stounsa, Akea, Boba i Akanđija, dok će sa druge strane meč propustiti Dank, Igro, Kadioglu, Milner, Stil i O'Rajli.

Sitijeva odbrana ne daju nikakvo povernje da može zaustaviti napad Brajtona, "galebovi" su na poslednjih pet susreta sa "građanima" četiri puta tresli mrežu i verujemo da će to ponovo uspeti da učine.

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA