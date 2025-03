"GOSPODARI SUECKOG KANALA" SE UZDAJU U SVOJU DEFANZIVU: Na noge im dolazi najgori napad Premijer lige

SEDAMNAESTO kolo egipatske Premijer lige otvoriće Al Masri i Modern sport koji se sastaju na "Borg el Arab stadionu" u Aleksandriji od 20 časova.

Al Masri igra veoma dobro ove sezone, jedno je od najprijatnijih iznenađenja u Premijer ligi i nakon 16 odigrnih kola zauzima visoku četvrtu poziciju sa 27 osvojenih bodova.

Glavna zasluga za to je odlična defanziva "gospodara Sueckog kanala" koji su do sada primili samo devet golova, uz vodeći Piramids i Al Ahli najmanje od svih timova u ligi.

Napad je umeo da "zakoči" par puta zbog prevelikog fokusa na odbranu, ali to nije bio slučaj u prošlom kolu kada je Al Masri poprilično rutinski savladao Smuhu (3:0).

Sa druge strane, poptuno je drugačija priča u redovima Modern sporta koji se baš muči ove godine, ostvario je samo jednu pobedu do sada i zacementiran je za dno tabele.

Gosti su osvojili samo devet bodova i imaju velikih problema koje moraju pod hitno rešiti kako ne bi bili eliminisani iz elite.

Baš se muče napadački i postili su samo sedam golova do sada, a do skoro je ta brojka bila daleko manja jer su u prošlom kolu dva puta tresli mrežu protiv El Gune, međutim to nije bilo dovoljno da se osvoji ni jedan jedini bod (2:3).

U prvom delu sezone današnji rivali su odigrali remi bez golova, a danas ponovo očekujemo tvrd meč i uz malo golova dodajemo "fiks" na Al Masri.

NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 2,15)

