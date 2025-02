OSVETA SE IPAK SLUŽI TOPLA: "Galebovima" su mnogo dve pobede nad "plavcima" u šest dana

MANjE od nedelju dana nakon njihovog susreta u četvrtoj rundi Ef-Ej kupa, Brajton i Čelsi ukrstiće koplja u Premijerligi.

FOTO: Tanjug/AP

Taj susret u najstarijem klupskom takmičenju na svetu pripao je Brajtonu koji je pobedom od 2:1 prekinuo niz od pet poraza od Čelsija.

"Galebovi" i "plavci" nemaju baš dugu istoriju međusobnih susreta. Decenijama su bili u različitim razredima engleskog fudbala pa su retki susreti u Ef-Ej kupu bili jedina prilika da ukrste koplja.

Pre drugog svetskog rata sastali su se samo jednom, u sezoni 1933/34 kad je Brajton, tadašnji trećeligaš, pobedio sa 2:1 "plavce" koji su na kraju te sezone jedva izborili opstanak u Prvoj diviziji, preteči današnje Premijer lige.

Čelsi je bio uspešniji u naredna dva duela, s tim što je u jednom od njih morao da se igra popularni "riplej", ponovljena utakmica posle remija u prvom duelu, tradicija koju su nažalost pohlepni čelnici engleske Fudbalske asocijacije ukinuli uoči ove sezone.

Prošlo je dakle više od 52 godine od poslednjeg susreta Čelsija i Brajtona u Ef-Ej kupu, a u međuvremenu su igrali jednom u Liga kupa i opet su "plavci" bili uspešniji.

Bilo je to pre godinu i po dana i bila je to prva u nizu od četiri uzastopne pobede Čelsija nad Brajtonom u svim takmičenjima, pet ako se računa i jedna prijateljska.

Veoma je bila važna za Brajton pobeda nad Čelsijem, ne samo zbog plasmana u narednu rundu Kupa ili zbog prekida negativne serije protiv ovog rivala, nego pre svega da bi igrači povratlili samopouzdanje, poljuljano porazom u prethodnoj prvenstvenoj utakmici, kada ih je Notingem forest našeg Nikole Milenkovića deklasira sa čak 7:0.

Nova pobeda nad Čelsijem, donela bi "galebovima" prekid serije od pet prvenstvenih utakmica bez pobede na svom "Falmer" stadionu. Poslednju prvenstvenu pobedu ovde Brajton je upisao još pre tri meseca protiv Mančester sitija.

Čelsi dolazi na južnu obalu Engleske kao četvrti i sa dva boda ispred Mančester sitija na petom mestu, ali bez pobede u gostima u svim takmičenjima od sredine decembra. Njihov pad u formi kad je reč o gostovanjima dolazi u baš zao čas, jer im do kraja prvenstva sledi sedam gostovanja - sve ekipama iz gornje polovine tabele!

Muke po "plavcima" počele su posle zapadnjačkog božića, odnosno od tradicionalnog "Boksing dej ludila", pošto su nakon niza od 12 mečeva bez poraza tokom novembra i do kraja decembra, pobedili u samo dve od svojih sedam ligaških utakmica od Boking Dai-a pa nadalje.

Inače, osim one prve pobede iz 1933. godine, "galebovi" su samo još dva puta bili bolji od "plavaca" i to oba puta u premijerligaškoj sezoni 2022/23. To sugeriše da bi "plavci" mogli da dođu do rane osvete nad svojim kup-dželatima, a mi ovde u redakciji Tipa verujemo da će upravo to i da se desi.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS