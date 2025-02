ZBOGOM GUDISON! Današnji "Mersisajd derbi" biće poslednji ikad na legendarnom stadionu Evertona

U 245. izdanju čuvenog ''Mersisajd derbija'' Everton će na ''Gudison parku'' ugostiti Liverpul.

Foto: EPA-EFE/Laurence Griffiths / POOL

Biće ovo najemotivniji "Mersisajd derbi" u poslednjih mnogo godina, a razlog je taj što će biti poslednji odigran na legendarnom "Gudison parku", stadionu koji je bio dom fudbalera Evertona od 1892. godine.

To je gotovo celokupna istorija Evertona, osim prvih 14 godina postojanja, kada su "karamele" igrale na dva terena koja su u kasnijim godinama postala sinonim za gradskog rivala Liverpul - legendarnom "Enfildu" i "Stenli parku" na kome je pre nekoliko godina trebalo da nikne novi stadion Liverpula (mada je postojala i opcija deljenja domaćinstva između gradskih rivala, ali Everton tada nije imao novca da preuzme 50 odsto troškova izgradnje).

Dom Evertona je "Gudison" postao kada su tadašnje gazde kluba odbile da plate povećanu kiriju za korišćenje "Enfilda".

Vlasnik sadašnjeg stadion Liverpula, Džon Houlding, inače u to vreme član uprave Evertona, pokušao je da se osveti svojim dojučerašnjim prijateljima tako što bi zaštitio ime "Everton" i time preuzeo ne samo ime kluba, nego i boje, poziciju na tabeli Lige itd... ali je engleska Fudbalska asocijacija odbila te njegove zahteve i - tako je nastao Liverpul.

A Everton se preselio na "Gudison park" - koji uskoro odlazi u istoriju.

Inače, ni "Enfild" nije bio prvi teren (tada to još nije bio stadion u današnjem smislu reči) na kome je nastupao Everton. Prvi je bio Stenli park, na mestu na kome je pre desetak godina Livepul počeo izgradnju svog novog stadiona, ali je promena vlasničke strukture "redsa" uticala da se odustane od izgradnje.

No, vratimo se onom od čega se živi - kladionici.

Do odlaganja utakmice u njenom originalnom terminu (sedmi decembar prošle godine) došlo je zbog straha od ciklona Dara koji je u to vreme harao Irskim morem. Možda je to za Everton i bolje, jer iako su uoči te utakmice igrači "karamela" imali jako samopouzdanje posle visoke pobede od 4:0 nad Vulverhamptonom, verovatno je tada Liverpul bio u znatno boljoj formi nego sada, a i Everton realno igra bolje nego pre dva meseca.

Istina, ispali su iz FA kupa posle poraza od Bornmuta, ali su prethodno vezali tri prvenstvene pobede, koje su im donele pomak ka mirnijim vodama bliže sredini tabele nego opasnoj zoni. Bar bodovno, jer iako su samo dve pozicije iznad "crvenog", prvom ispod crte Lesteru beže devet bodova, dok za desetoplasiranim Brajtonom zaostaju osam.

Inače, Everton je postao prvi tim ove sezone koji je vezao tri pobede u prvenstvu a da u tom trenutku nije bio plasiran među prvih osam timova.

Svemu ovome doprineo je novi menadžer Dajvid Mojs, koji je od dolaska na klupu upisao isti broj pobeda u četiri prvenstvena meča kao i njegov prethodnik Šon Dajč u 19. Ipak, ostao je gorak ukus što je Evertonov poslednji kup-meč na staroj dami među stadionima doneo poraz.

S druge strane, Liverpul je i dalje na prvom mestu i ima šest bodova više od Arsenala koji ga prati, a devet od Notingem foresta. Pritom, imaju i utakmicu manje od glavnih rivala za šampionsku titulu, upravo ovu protiv Evertona.

Liverpul ove sezone ima samo jedan poraz u Premijer ligi. U nedelju su međutim pretrpeli poraz od 1:0 u FA kupu u gostima od Plimut argajla, davljenika iz Čempionšipa na čiju klupu je izgledao seo spasilac Miron Muslić. Doduše, Liverpul je izveo mladu ekipu, ali to niti je opravdanje za lidera Premijer lige, niti umanjuje uspeh "fenjeraša" Čempionšipa.

Ovo će biti 55. Mersisajd derbi u 21. veku, a Everton je dobio samo šest. Jedna od tih šest pobeda došla je u prethodnom susretu, takođe odigranom na Gudisonu, a to znači da, ako bi Everton dobio i danas, vezao bi dve pobede u derbijima Mersisajda prvi put u poslednjih 40 godina! I uneo malo uzbuđenja u šampionskoj trci, kao što je proletos zapravo ugasio i poslednju nadu Liverpula da može do naslova prvaka.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS