REAL - ATLETIKO 238. PUT: "Blankosi" blagi favoriti u madridskom derbiju

MADRIDSKI derbi, duel Reala i Atletika, obeležiće 23. kolo španske La lige.

FOTO: Tanjug/AP

Samo jedan bod deli ove ekipe na vrhu tabele španskog šampionata, nakon što je Real u prošlom kolu izgubio od Espanjola, neočekivano, ali zasluženo. Istina, neki ljubitelji fudbala će reći da bunker nije legitimno sredstvo za ostvaeivanje pobeda, ali klub renomea Real Madrida ne bi smeo da dozvoli da bude zaustavljen bunkerom.

S druge strane, Atletiko je posle šokantnog poraza od Leganesa upisao i remi sa Viljarealom, da bi konačno povratak jorgandžija na pobedničku stazu obezbedila tri boda osvojena protiv Majorke.

Istovremeno, Barselona je sa dve pobede smanjila zaostatak u odnosu na oba rivala i vreba priliku da se dodatno približi posle ovog derbija.

Ipak, ako bilo koja ekipa u La ligi ima šanse da ugrozi nadmoć Reala, onda je to njihov gradski rival Atletiko. Zaostaju jedan bod i igraju prilično dobro, uprkos povremenim padovima forme u poslednjih mesec i po dana.

Atletiko je prošlog vikenda pobedio Majorku sa 2:0. Utakmica je odigrana u Madridu, a Atletiko je sve vreme kontrolisao situaciju, postigao prvi gol na vreme i uspešno odbio nekoliko potencijalnih napada Majorke.

U Kupu Kralja, Atletiko je deklasirao Hetafe sa 5:0, remizirao sa Viljarealom 1:1 u La ligi i izgubio od Leganesa u gostima sa 1:0. Taj remi i poraz možda su znaci umora od borbe na dva fronta.

Biće ovo inače 238. susret velikih rivala. Nije čudno što je Real uspešniji, sa 116 pobeda, naspram 59, dok je i nerešenih utakmica bilo više nego pobeda "jorgancija" (62).

Trener Real Madrid Karlo Ančeloti će moći da računa na Kilijana Mbapea, Džuda Belingama, Lukasa Vaskeza i Eduarda Kamavingu za derbi Madrida.

Ali, Antonio Rudiger će odsustvovati najmanje narednih nekoliko nedelja zbog problema sa butinom, dok su Eder Militao i Dani Karvahal dugotrajno odsutni zbog ozbiljnih povreda kolena.

David Alaba se takođe suočava sa produženim odsustvom zbog problema sa mišićima, tako da se očekuje da će par centralnih bekova Reala činiti Orelijen Čuameni i Raul Asensio.

Što se tiče Atletika, Robin Le Normand je van konkurencije zbog suspenzije, dok je roviti Pablo Barios trenirao sa ostalim igračima.

Iako je Aleksander Sorlot postigao 11 golova za Atletiko ove sezone, očekuje se da će početi na klupi, sa Antoanom Grizmanom i Hulijanom Alvarezom, koji imaju 15, odnosno 16 golova u sezoni 2024/25, u startnoj postavi.

Bez obzira na snagu Atletika, Real Madrid je ove sezone skoro nepobediv kod kuće. Atletiko je do sada pokazao veoma čvrstu odbranu i to bi mogao da bude njihov dobar adut za ovaj meč. Ipak, to je gradski derbi u kome obe ekipe imaju dobre šanse za pobedu. Očekujemo uzbudljiv meč, dosta šansi i bar po jednu loptu iza leđa obaju golmana.

Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS