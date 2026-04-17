Tip dana

NIZOVI: Askoli „voli“ pobede

Ivan Dobrilović

17. 04. 2026. u 11:52

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

НИЗОВИ: Асколи „воли“ победе

MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

POBEDE

Askoli (Italija 3B) 9

Borac BL (BiH 1) 8

Dinamo (Hrvatska 1) 8

Barselona (Španija 1) 7

RV Esen (Nemačka 3) 7

Sautempton (Šampionat) 6

NEREŠENE

Brentford (Engleska PL) 4

Vejle (Danska 1) 4

A. Salcburg (Austrija 2) 3

Bulonj (Francuska 2) 3

Katancaro (Italija 2) 3

Koritiba (Brazil 1) 3

PORAZI

Saratvo (Rusija 2) 8

Olimpik Šarlroa (Belgija 2) 7

Mirasol (Brazil 1) 6

Anderleht II (Belgija 2) 5

Edinburg (Škotska L2) 5

Ejupspor (Turska 1) 5

0-2

Riestra (Argentina 1) 13

Aldosivi (Argentina 1) 10

Platense (Argentina 1) 10

Almagro (Argentina 2) 8

Defensores (Argentina 2) 8

Los Andes (Argentina 2) 8

2-3

Elgin (Škotska L2) 10

Kazarano (Italija 3A) 9

Pardubice (Češka 1) 9

Deportivo (Španija 2) 7

Zalaegerseg (Mađarska 1) 7

Đenova (Italija 1) 7

3+

Hataj (Turska 2) 9

Dinamo (Hrvatska 1) 8

RKC (Holandija 2) 8

Botafogo (Brazil 1) 7

Montreal (SAD 1) 7

Čivas (Meksiko 1) 6

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

