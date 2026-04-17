NIZOVI: Askoli „voli“ pobede
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Askoli (Italija 3B) 9
Borac BL (BiH 1) 8
Dinamo (Hrvatska 1) 8
Barselona (Španija 1) 7
RV Esen (Nemačka 3) 7
Sautempton (Šampionat) 6
NEREŠENE
Brentford (Engleska PL) 4
Vejle (Danska 1) 4
A. Salcburg (Austrija 2) 3
Bulonj (Francuska 2) 3
Katancaro (Italija 2) 3
Koritiba (Brazil 1) 3
PORAZI
Saratvo (Rusija 2) 8
Olimpik Šarlroa (Belgija 2) 7
Mirasol (Brazil 1) 6
Anderleht II (Belgija 2) 5
Edinburg (Škotska L2) 5
Ejupspor (Turska 1) 5
0-2
Riestra (Argentina 1) 13
Aldosivi (Argentina 1) 10
Platense (Argentina 1) 10
Almagro (Argentina 2) 8
Defensores (Argentina 2) 8
Los Andes (Argentina 2) 8
2-3
Elgin (Škotska L2) 10
Kazarano (Italija 3A) 9
Pardubice (Češka 1) 9
Deportivo (Španija 2) 7
Zalaegerseg (Mađarska 1) 7
Đenova (Italija 1) 7
3+
Hataj (Turska 2) 9
Dinamo (Hrvatska 1) 8
RKC (Holandija 2) 8
Botafogo (Brazil 1) 7
Montreal (SAD 1) 7
Čivas (Meksiko 1) 6
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
