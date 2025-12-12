Tip dana

NIZOVI: Barsa izbor za 3+

Ivan Dobrilović

12. 12. 2025. u 11:13

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

НИЗОВИ: Барса избор за 3+

FOTO: Tanjug/AP

POBEDE

PSV (Holandija 1) 9

Vaduz (Švajcarska 2) 8

Olimpijakos (Grčka 1) 7

Barselona (Španija 1) 6

Viljareal (Španija 1) 6

AEK (Grčka 1) 5

NEREŠENI

Lamfun (Tajland 1) 4

Muranga (Kenija 1) 4

Varegem (Belgija 1) 4

Feirense (Portugalija 2) 3

Libertad (Ekvador 1) 3

St. Pauli II (Nemačka 4S) 3

PORAZI

Makedonikos (Grčka 2) 9

Karvan (Azerbejdžan 1) 8

Nakhon (Tajland 1) 8

Unirea S. (Rumunija 1) 8

Linc (Austrija 1) 7

Paralimni (Kipar 1) 7

0-2

Čiangrai (Tajland 1) 10

Šuting (Nigerija 1) 10

Juventus U23 (Italija 3B) 8

Lacio (Italija 1) 8

Samarteks (Gana 1) 8

Askoli (Italija 3B) 6

2-3

Rapid (Austrija 1) 8

St. Pauli II (Nemačka 4S) 7

Austrija II (Austrija 2) 6

Rapersvil (Švajcarska 2) 6

Rodez (Francuska 2) 6

Serkl Briž (Belgija 1) 6

3+

Adana Demir (Turska 2) 16

Bajern (Nemačka 1) 13

Barselona (Španija 1) 13

PSV II (Holandija 2) 9

Fejenord (Holandija 1) 8

Karlsrue (Nemačka 2) 8

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST: Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju
Društvo

0 0

"SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST": Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju

VLADIKA Nikolaj Velimirović rođen 1881. godine, u selu Lelić nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji, Dragomir i Katarina imali su devetoro dece od kojih su preživela samo dvojica sinova Nikolaj i Dušan, da bi i Dušan poginuo 1914. godine, a Nikolaj se zamonašio. Postao je jedan od najcenjenijih vladika, nije štedeo reči kada hvali naš narod, ali mu nije bilo strano ni da nam uputi po koju kritiku i ukaže na greške koje pravimo.

12. 12. 2025. u 16:23 >> 16:23

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 3

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?