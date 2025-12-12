NIZOVI: Barsa izbor za 3+
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
PSV (Holandija 1) 9
Vaduz (Švajcarska 2) 8
Olimpijakos (Grčka 1) 7
Barselona (Španija 1) 6
Viljareal (Španija 1) 6
AEK (Grčka 1) 5
NEREŠENI
Lamfun (Tajland 1) 4
Muranga (Kenija 1) 4
Varegem (Belgija 1) 4
Feirense (Portugalija 2) 3
Libertad (Ekvador 1) 3
St. Pauli II (Nemačka 4S) 3
PORAZI
Makedonikos (Grčka 2) 9
Karvan (Azerbejdžan 1) 8
Nakhon (Tajland 1) 8
Unirea S. (Rumunija 1) 8
Linc (Austrija 1) 7
Paralimni (Kipar 1) 7
0-2
Čiangrai (Tajland 1) 10
Šuting (Nigerija 1) 10
Juventus U23 (Italija 3B) 8
Lacio (Italija 1) 8
Samarteks (Gana 1) 8
Askoli (Italija 3B) 6
2-3
Rapid (Austrija 1) 8
St. Pauli II (Nemačka 4S) 7
Austrija II (Austrija 2) 6
Rapersvil (Švajcarska 2) 6
Rodez (Francuska 2) 6
Serkl Briž (Belgija 1) 6
3+
Adana Demir (Turska 2) 16
Bajern (Nemačka 1) 13
Barselona (Španija 1) 13
PSV II (Holandija 2) 9
Fejenord (Holandija 1) 8
Karlsrue (Nemačka 2) 8
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
