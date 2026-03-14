"KAO JEDNA VELIKA PORODICA" Vučićeva jasna poruka iz Aranđelovca - Gledamo u budućnost, hoćemo ujedinjenu porodicu i Srbiju!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je juče u Aranđelovcu i o predstojećim izborima, poručivši da je važno da građani ostanu ujedinjeni i da se bore za budućnost zemlje. On je istakao da država mora da se vodi odgovorno i ozbiljno, a ne da se koristi za političke igre.
- Država nije igračka a oni se igraju sa nama. Mi gledamo u budućnost, hoćemo ujedinjenu porodicu i Srbiju. Nećemo povratak u prošlost, hoćemo veštačku inteligenciju. Hoćemo najbolje puteve i pruge. Molim vas da se angažujete i borite za svaki glas, da uradite šta god hoćete i kako hoćete. Ja mislim da su oni favoriti, toliko su im para dali, nije lako suprotstaviti se tome. Hvala vama što ste sve to izdržali, što se se borili za svoj stav i mišljenje. Biće zadovoljan ako povbedimo ubedljivo. Ubedljivije nego prošli put. Svi ujedinjeni kao jedna velika porodica za naš Aranđelovac. Da bude 10:0 - rekao je predsednik Vučić.
