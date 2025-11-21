Tip dana

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

21. 11. 2025. u 10:49

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја данашњих мечева

FOTO: Tanjug/AP

AUSTRIJA 1

ALTAH - VOLFSBERGER 0-2

Na poslednjih devet međusobnih duela Altaha i Volfsbergera viđena su najviše dva pogotka.

BELGIJA 1

ST. ŽILOAZ - SERKL BRIŽ GG

Na 11 uzastopnih okršaja na terenu Žiloaza mreže su se tresle na obe strane.

VESTERLO - GENT 3+

Na proteklih deset međusobnih mečeva postizana su najmanje tri gola.

NEMAČKA 1

KELN - AJNTRAHT 2-3

Na osam od prethodnih devet „sudara“ viđena su dva ili tri gola.

ŠPANIJA 1

BETIS - ĐIRONA GG

Na sedam uzastopnih okršaja mreže su se tresle na obe strane.

TURSKA 1

ALANJA - KASIMPAŠA 3+

Na 14 od proteklih 15 susreta viđena su najmanje tri pogotka.

