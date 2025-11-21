SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
AUSTRIJA 1
ALTAH - VOLFSBERGER 0-2
Na poslednjih devet međusobnih duela Altaha i Volfsbergera viđena su najviše dva pogotka.
BELGIJA 1
ST. ŽILOAZ - SERKL BRIŽ GG
Na 11 uzastopnih okršaja na terenu Žiloaza mreže su se tresle na obe strane.
VESTERLO - GENT 3+
Na proteklih deset međusobnih mečeva postizana su najmanje tri gola.
NEMAČKA 1
KELN - AJNTRAHT 2-3
Na osam od prethodnih devet „sudara“ viđena su dva ili tri gola.
ŠPANIJA 1
BETIS - ĐIRONA GG
Na sedam uzastopnih okršaja mreže su se tresle na obe strane.
TURSKA 1
ALANJA - KASIMPAŠA 3+
Na 14 od proteklih 15 susreta viđena su najmanje tri pogotka.
