Tip dana

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za petak našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

31. 10. 2025. u 12:00

NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за петак нашег познатог типстера

FOTO: Novosti

Petak

17.00 CSKA - Nižnji 1 (1,42)

20.00 Monpelje – Rodez 1 (1,90)

20.30 Augsburg – Dortmund2 (1,65)

20.30 Santander – Sosijedad B 1 (1,55)

Ukupna kvota: 6,90

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU