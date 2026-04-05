Tip Asova

IVAN KECOJEVIĆ: „Davljenike“ iscedio jak tempo

Žarko Urošević

05. 04. 2026. u 08:20

* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje drugu lige Španije

Ilustracija

MOJ TIP

nedelja, 

Eibar – Seuta 1

Andora – Santander 2-3

Almerija – Leganes 1

LAS PALMAS – UESKA 1

SARAGOSA – MIRANDES 1

ponedeljak, 

Kasteljon – Granada 0-2

Hihon – Sosijedad B 1

U drugoj ligi Španije nije bilo pauze zbog mečeva reprezentacija, čak je bilo i dodatno vanredno kolo. Tako jak tempo i zgusnut raspored nije dobar za „davljenike“ poput Ueske i Mirandesa. Očekujem da budu isceđeni u ovom kolu, i da izgube na teškim gostovanjima Las Palmasu, odnosno Saragosi.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Košarka

2 419

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

AMERI SAZNALI ŠTA SRBI URADE KAD JE TEŠKO - I OSTALI U ŠOKU! Trener najvećeg američkog čuda objasnio kako je to kad treniraš SRBE! (VIDEO)
Košarka

0 15

AMERI SAZNALI ŠTA SRBI URADE KAD JE TEŠKO - I OSTALI U ŠOKU! Trener najvećeg američkog čuda objasnio kako je to kad treniraš SRBE! (VIDEO)

Jedno od najvećih ovosezonskih sportskih čuda u Americi je i "balkanski" tim univerziteta Ilinois za koji, pored ostalog, igraju i Srbi David Mirković i Andrej Stojković. Oni su dogurali do završnog turnira koledž košarke prošavši kroz "martovsko ludilo" uz impresivne partije, a posebno je interesantno kako trener te ekipe, Bred Andervud, govori o tome - kako izgleda trenirati srpske košarkaše.

04. 04. 2026. u 12:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal