"SRBIJA DELI BOL I TUGU SA PRIJATELJSKIM NARODOM KINE": Vučić uputio telegram saučešća Si Đinpingu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas telegram saučešća predsedniku Narodne Republike Kine Si Đinpingu, građanima Kine i porodicama nastradalih u nesreći u rudniku uglja u provinciji Šansi na severu te zemlje, uz poruku da Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine.

- Sa dubokom tugom primio sam vest o pogibiji 82 rudara u rudniku uglja u severnoj Kini. U ovim teškim trenucima, Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine, jer naše dve zemlje ne povezuju samo snažni državni odnosi, već i iskreno međusobno razumevanje i bliskost koja se potvrđuje i u trenucima najvećih iskušenja. Srbija ostaje uz Kinu i u danima napretka i ponosa, ali i u trenucima tuge - naveo je Vučić u telegramu saučešća.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vućić je u telegramu ukazao da je rudarski poziv jedan od najtežih i najodgovornijih, jer na tih, dostojanstven i hrabar način svedoči šta znače odanost zemlji i narodu, rad, požrtvovanje i čast.

- Njihov trud ugrađen je u temelje razvoja svake zemlje i zbog toga je gubitak života ovih časnih ljudi posebno težak za svaku zemlju - napisao je Vučić.

Kako je istakao, veliki narodi upravo u ovakvim trenucima pokazuju snagu, jedinstvo i dostojanstvo, okupljajući se još čvršće kako bi zajedno prevazišli bol i sačuvali veru u budućnost.

U najtežim danima, dodao je, najbolje se vidi snaga zajedništva, solidarnosti i odgovornosti prema ljudima, vrednosti koje su oduvek bile imperativ za kineski narod i državu.

- U svoje ime i u ime građana Republike Srbije izražavam duboko saučešće predsedniku Narodne Republike Kine Si Đinpingu, rukovodstvu i narodu Kine, kao i porodicama nastradalih, dok povređenima želim brz i uspešan oporavak - navodi se u saučešću predsednika Vučića.

Nesreća se dogodila u petak u 21.43 sati po lokalnom vremenu u rudniku uglja Ljušenju u okrugu Ćinjuan u Čangžiju, gde se u tom trenutku pod zemljom nalazilo ukupno 247 radnika.

Kineski predsednik Si Đinping naložio je hitnu akciju spasavanja i istragu uzroka nesreće.

U međuvremenu, kineski mediji su preneli, pozivajući se na lokalne vlasti, da je broj smrtno stradalih u eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Čangži, u provinciji Šansi na severu Kine, porastao sa 82 na 90, dok se devet osoba još uvek vodi kao nestalo, a akcija spasavanja i dalje je u toku.