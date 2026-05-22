INVESTICIJE ZA SRBIJU U MILIJARDAMA: Vučić ide u važnu posetu Kini - evo šta očekuje predsednika Srbije kod Si Đipinga
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS o predstojećoj poseti Kini, kao i o mogućnosti da mu bude uručen najviši orden od predsednika Sija.
- Ja očekujem u Narodnoj Republici Kini da imamo jednu izuzetnu posetu. Čak sam saznao da postoji mogućnost da dobijem i najviši orden od predsednika Sia. To bi za mene lično bila neverovatna čast i bio bih najponosniji predsednik na svetu, ukoliko bude istina. Ali ono što je mnogo važnije od svega toga jesu rezultati koje donosimo građanima. Građanima donosimo, verujem da smo u ovom trenutku dogovorili oko milijardu u investicijama. Već smo dogovorili milijardu u investicijama, i ja ću to tamo da potpisujem sa kineskim kompanijama, ja i drugi ministri i ja. Potpisaćemo dve velike zajedničke izjave, predsednik Si i ja. Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora kojih neće biti manje od još 30. Dakle, jedna fascinantna, fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije. Sa njima ćemo da razgovaramo i kao o Srbiji kao lokaciji za razvoj i proizvodnju i čipova. Takođe ćemo razgovarati, takođe ćemo razgovarati o robotima. I ja verujem da ćemo otvoriti fabriku za proizvodnju ovih humanoidnih ili čovekolikih robota i pasa robota, robodogova, kako se već nazivaju, već krajem juna ili u prvoj ili drugoj nedelji jula.
- Kina ide ubrznaim korakom ka broju 1 u svetu. Milijardu i dvesta miliona smo bili u gubicima, našli smo rešenje i danas je Bor treći grad po platama u Srbiji. Železara Smederevo isto tako, uspeli smo da je spasaemo. Linglong, sećate se kampanje protiv te kompanije, od Krika i ostalih... Ljudi će da žive sve bolje, to su velike stvari za građane Srbije. - istakao je Vučić.
Podsetimo, pre predsednika Vučića Kinu su posetili predsednik Amerike Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir Putin. Da je poseta trojice svetskih lidera izazvala veliko interesovanje, svedoči tekst koji je objavio najvažniji kineski portal na engleskom jeziku "China Daily". Više o tome čitajte KLIKOM OVDE!
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
DIPLOMATSKI SUSRETI NA GLOBSEC 2026: Ana Brnabić razgovarala sa Okamurom i Sorensenom
22. 05. 2026. u 13:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"TRAMP JE U PRAVU, ŠVERCOVALI SMO SE": Kolinda o napetostima između Rusije i NATO-a: "Bojim se eskalacije!"
JOŠ jedan neidentifikovani dron juče je ušao je u vazdušni prostor Litvanije - treći dan zaredom. Glavni sekretar NATO-a Mark Rute, tokom poseta vežbi civilne odbrane u Švedskoj, poručio je da je Savez spreman da odgovori na svaku pretnju.
22. 05. 2026. u 08:40
Komentari (0)