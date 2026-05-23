HIT SCENA! Brazilac pao u nesvest kada je saznao da ide na Mundijal, umalo glavu izgubio (VIDEO)
Nestvarne scene dolaze iz Brazila koje na najbolji način pokazuju koliko je fudbalska kultura bitna u Južnoj Americi.
Brazilski golman Veverton nije mogao da sakrije emocije nakon što je sazano da je na spisku Karla Anćelotija za Svetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku.
Iskusni golman Gremija objavio je snimak iz svog doma na kome se vidi kako njegova porodica slavi objavu selektora, a u jednom trenutku on je samo pao u nesvest.
Dok su članovi porodice skakali i slavili on je izgubio svest, a scena je brzo postala veliki hit na društvenim mrežama.
On je kasnije priznao da ni sam nije svestan šta se dogodilo u tom trenutku.
- Ne znam šta mi je bilo. Samo znam da sam srećan što mi brat nije pao na glavu dok je skakao po kauču - rekao je golman.
Vevertonu će ovo biti drugo Svetsko prvenstvo, nastupao je u Kataru 2022. godine. Tamo je upisao jedan nastup, a osvojio je Zlato 2016. godine na Olimpijskim igrama.
Brazil će na Mundijalu pohod na trofej krenuti protiv Maroka.
