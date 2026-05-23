HIT SCENA! Brazilac pao u nesvest kada je saznao da ide na Mundijal, umalo glavu izgubio (VIDEO)

Nestvarne scene dolaze iz Brazila koje na najbolji način pokazuju koliko je fudbalska kultura bitna u Južnoj Americi.

FOTO: Credit: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Brazilski golman Veverton nije mogao da sakrije emocije nakon što je sazano da je na spisku Karla Anćelotija za Svetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku.

Iskusni golman Gremija objavio je snimak iz svog doma na kome se vidi kako njegova porodica slavi objavu selektora, a u jednom trenutku on je samo pao u nesvest.

Dok su članovi porodice skakali i slavili on je izgubio svest, a scena je brzo postala veliki hit na društvenim mrežama.

In Brazil, Grêmio’s goalkeeper Weverton fainted from excitement after finding out he’s going to the World Cup… and nobody noticed because they were too busy celebrating 😂pic.twitter.com/2LW3yTmm9T — Troll Football Media (@TrollFootball2) May 21, 2026

On je kasnije priznao da ni sam nije svestan šta se dogodilo u tom trenutku.

- Ne znam šta mi je bilo. Samo znam da sam srećan što mi brat nije pao na glavu dok je skakao po kauču - rekao je golman.

Vevertonu će ovo biti drugo Svetsko prvenstvo, nastupao je u Kataru 2022. godine. Tamo je upisao jedan nastup, a osvojio je Zlato 2016. godine na Olimpijskim igrama.

Brazil će na Mundijalu pohod na trofej krenuti protiv Maroka.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“