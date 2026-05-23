HIT SCENA! Brazilac pao u nesvest kada je saznao da ide na Mundijal, umalo glavu izgubio (VIDEO)

Aleksandar Ilić

23. 05. 2026. u 08:45

Nestvarne scene dolaze iz Brazila koje na najbolji način pokazuju koliko je fudbalska kultura bitna u Južnoj Americi.

Brazilski golman Veverton nije mogao da sakrije emocije nakon što je sazano da je na spisku Karla Anćelotija za Svetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku. 

Iskusni golman Gremija objavio je snimak iz svog doma na kome se vidi kako njegova porodica slavi objavu selektora, a u jednom trenutku on je samo pao u nesvest. 

Dok su članovi porodice skakali i slavili on je izgubio svest, a scena je brzo postala veliki hit na društvenim mrežama.

On je kasnije priznao da ni sam nije svestan šta se dogodilo u tom trenutku. 

- Ne znam šta mi je bilo. Samo znam da sam srećan što mi brat nije pao na glavu dok je skakao po kauču - rekao je golman. 

Vevertonu će ovo biti drugo Svetsko prvenstvo, nastupao je u Kataru 2022. godine. Tamo je upisao jedan nastup, a osvojio je Zlato 2016. godine na Olimpijskim igrama. 

Brazil će na Mundijalu pohod na trofej krenuti protiv Maroka. 

KO JE CRVENI KOMANDANT? Jedini Srbin general Crvene armije - Lenjin mu bio zahvalan, stradao od Staljinove ruke (FOTO)
KO JE CRVENI KOMANDANT? Jedini Srbin general Crvene armije - Lenjin mu bio zahvalan, stradao od Staljinove ruke (FOTO)

ISTORIJA Sovjetskog Saveza, svetske supersile 20. veka, upamtila je brojne heroje, borce, oficire koji su svojim junaštvom i rezultatima zadivili svet. U periodu kada se SSSR tek stvarao i uzdizao, značajan pomena bio je i doprinos jednog Srbina, Danila Srdića (1896-1937), prvog i jedinog Srbina koji je bio general Crvene armije. Ovo je njegova priča.

22. 05. 2026. u 15:30

ZA 10 DANA VIŠE OD 800 BESPLATNIH PREGLEDA: Karavan „Tvoja štitna, tvoj štit“ nastavlja svoj put po Srbiji

