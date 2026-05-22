UKRAJINCI GAĐALI ZGRADU U KOJOJ SE NALAZILO 86 DECE: Veliki broj ranjenih, tela se izvlače iz ruševina
UKRAJINSKA vojska je tokom noći dronovima napala na obrazovni centar i internat u mestu Starobeljsk u LNR. Ranjeno je 35 osoba, a spasioci tragaju za ostalima koji su ispod ruševina, rekao je lider LNR Leonid Pasečnik.
U vreme napada u zgradi je bilo 86 dece uzrasta 14-18 godina.
Oborena četiri drona koja su se kretala ka Moskvi
Ruski odbrambeni sistemi odbili su napade dronova iznad Moskve i Jaroslavske oblasti, saopštile su lokalne vlasti putem platformi Telegram i Maks.
"Četiri drona koja su se kretela ka Moskvi su oborena, a službe za hitne slučajeve raspoređenje su na terenu", rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanjin, bez više detalja.
Regionalni guverner Mihail Jevrajev je na svom kanalu na platformi Maks izjavio da je saobraćaj na periferiji Jaroslavlja u pravcu Moskve, koji je bio prekinut zbog napada dronom, uspostavljen, prenela je agencija Tas.
Moskva i Jaroslavska oblast, koje imaju značajnu energetsku infrastrukturu, takođe su ranije ove nedelje bile mete napada dronovima.
(Sputnjik/Tanjug/Tass)
