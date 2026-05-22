KURTIJU ŽANDARMI PARAVAN ZA KBS: Analiza "Novosti" - Šta se krije iza formiranja Specijalne policijske jedinice na KiM

PRIŠTINSKI režim odavno je prešao sa institucionalnih na nasilne metode zastrašivanja i progona Srba na Kosovu i Metohiji, a ova strategija očigledno poprima alarmantne oblike.

Dok pokušava da hapšenjima direktora škola i bolnica zada konačni udarac obrazovnim i zdravstvenim ustanovama u srpskom sistemu, Aljbin Kurti paralelno nastavlja ubrzanu militarizaciju pokrajine najavom osnivanja tzv. kosovske žandarmerije.

Sagovornici "Novosti" upozoravaju da kombinacija političkih progona, upada u srpske institucije i stvaranja novih bezbednosnih formacija pokazuje da Priština nasiljem pokušava da učvrsti kontrolu nad severom i centralnim delovima KiM, uprkos Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN i protivljenju srpskog naroda i zvaničnog Beograda.

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun ukazao je da je najava formiranja žandarmerije pokušaj da se izbegne dogovor između Prištine i nekadašnjeg generalnog sekretara NATO, koji predviđa da, bez dozvole komandanta Kfor, tzv. KBS ne mogu da budu raspoređene uz administrativnu liniju i na severu KiM.

- To je pokušaj da bez odobrenja komandanta Kfor mogu da rasporede pravu vojsku, koja će biti legendirana kao nekakva žandarmerija. To je najveća opasnost i zato je Kurti pre neki dan rekao da će, kada se stvore uslovi, pojaviti tzv. KBS na severu Kosova, upravo da bi zamaskirao pokušaj ove prevare. Zapad to dobro zna ali će prihvatiti. Drugim rečima, ne pokušavaju da spreče stvaranje takve formacije jer su priznale lažnu državu Kosovo i time stavili "ad akta" Rezoluciju 1244 - navodi Drecun.

Dodao je da ne treba zanemariti dugoročne geopolitičke planove SAD i podsetio da je prošle godine usvojen plan izgradnje infrastrukture na Zapadnom Balkanu, odnosno u Albaniji, Bugarskoj i na KiM, za vojne potrebe SAD. Objasnio je da je reč o koridoru koji povezuje Jadransko i Crno more, kao i da SAD stvaranje vojne formacije na KiM "uklapaju" u svoje planove i tretiraju ih kao pomoćnu snagu za njihovu realizaciju:

- Svakako imaju u vidu mogućnost sukoba sa našim snagama bezbednosti. I kad pogledate, recimo, opremanje naše vojske, vidite kontramere koje idu ka opremanju tzv. KBS, vidite da pariraju. Kako mi napredujemo sa podizanjem naših odbrambenih kapaciteta, oni pariraju tome i to će se nastaviti.

Drecun je istakao da mi ne možemo da zaustavimo formiranje tih njihovih oružanih formacija.

- Pokušavamo, pozivajući se na Rezoluciju 1244, ali Kfor ne reaguje iako je dužan da sprečava sve to.

Ubrzavaju naoružavanje POVODOM najava Kurtija da će u tzv. vojsku Kosova biti uloženo milijardu evra, Drecun je rekao da su tzv. KBS ušle u treću, završnu fazu transformacije, koja treba da se završi do 2028. i da se uočava ubrzana dinamika opremanja, naoružavanja, obuke i formiranja jedinica. Naveo je da Priština u tom smislu ima značajnu podršku pojedinih zapadnih zemalja, pre svega SAD, Turske, Velike Britanije, Nemačke i nekih susednih zemalja poput Hrvatske. Drecun je podsetio da je i u ranijim izbornim kampanjama Kurti obećavao da će godišnja ulaganja biti oko 250 miliona evra i dodao da Priština dobija i donacije, posebno od Turske i SAD.

Tome u prilog ide i mlaka reakcija NATO, koji, kako je saopštio zvaničnik ove Alijanse za "Kosovo onlajn" "pažljivo prati najave kosovskih institucija o formiranju žandarmerije". On je naveo da "NATO nastavlja da sarađuje sa svim kosovskim bezbednosnim organizacijama i da pruža svoj doprinos trajnoj bezbednosti na Kosovu, u korist svih". Takođe, u odgovoru stoji i da Savetodavni tim za vezu NATO (NALT) "podržava razvoj KBS, u skladu sa njihovim prvobitnim mandatom civilne zaštite, kroz izgradnju kapaciteta, koordinaciju obrazovanja i obuke".

Analitičar Srđan Graovac kaže za "Novosti" da je Kurti u izbornoj kampanji, da pojačava represiju nad Srbima i samo je pitanje na koju će kartu ovaj put igrati:

- Kao što je u ranijim kampanjama sprovodio različite akcije, sada najavljuje formiranje tzv. žandarmerije, kako bi dodatno ojačao poziciju u tom radikalno nacionalistički raspoloženom albanskom društu. U funkciji toga, on se mora pokazati najekstremnijim prema Srbima, pa primenjuje najradikalnije mere. Ovaj put su na udaru škole i bolnice. Kako bi skupio glasove, on sprovodi teror nad Srbima, što za cilj ima njihovo proterivanje sa KiM. To je njegov strateški cilj, tako da on računa da ovakvim ponašanjem ima vin-vin poziciju.

To što međunarodna zajednica ne reaguje, nije ništa čudno, poručuje Graovac, jer je Kurti miljenik dela političkog Zapada, na njega računaju i zato ne trpi bilo kakve posledice.