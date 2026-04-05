BOJAN ZAJIĆ: Za Bodo lagana premijera

* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2

NORVEŠKA 1

VALERENGA – VIKING 3+

Ham Kam – Bran 3+

KRISTIJANSUND – BODO 2

Molde – Lilestrem 3+

Sarpsborg – Start 1

Tromso – Rozenborg 3+

Olesund – Fredrikštad GG

KFUM – Sandefjord 0-2

NORVEŠKA 2

STOMSGODSET – STABEK 1

Osane – Mos X

Egersund – Raufoš 1

Kongsvinger – Brine 1X

LIN – HAUGESUND 2&3+

Od – Sogndal 1X

Ranhajm – Stromen 3+

Hod – Sandnes 0-2

Dueli Valerenge i Vikinga najčešče se završavaju goleadom. Bogat repertoar od ovih rivala opet se može očekivati, iako je prvenstvo tek počelo.

Bodo zbog nastupa u Ligi šampiona sezonu otvara u trećem kolu. Tim koji je u eliti zaustavio Inter, pobedio Siti i Atletiko, čeka lagana šetnja na premijeri.

Sarpsborg se dobro pripremio, bodovima je krunisao gostovanje Sandefjordu, neće biti iznenađenje ako pred svojim navijačima bude bolji i od Starta.

Za vikend startuju i drugoligaši, gde očekujem da glavnu reč vode Stromsgodset i Haugesund. Ova dfva tima su zajedno napustili najjaču ligu, ali su zadržali timove kako bi se u nju ekspresno vratili.