HAOS PRED MUNDIJAL Smanjuje se broj reprezentacija koje učestvuju na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026?!

Najnovije vesti vezane za FIFA Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. su pomalo dramatične.

Prošlo je tek nekoliko dana od vesti da će "leopardi", kako glasi nadimak fudbalske reprezentacije Demokratske Republike Kongo, ipak moći da nastupe na Svetskom prvenstvu. Sada ta vest dobija ogroman znak pitanja, ali i niz uslova čije kršenje može da ugasi planirano "kongoansko leto" u Hjustonu.

Endrju Đulijani, izvršni direktor Belog kuće za Svetsko prvenstvo 2026 (i, usput, sin bivšeg gradonačelnika Njujorka Rudija Đulijanija) obratio se medijima u petak bez ikakvih "ukrašavanja" svojestvenim diplomatama. Njegova poruka je bila prilično jasna: zbog epidemije ebole, reprezentacija DR Konga mora da ostane u strogom 21-dnevnom karantinskom "mehuru" u Belgiji. Ako taj mehur bude "probijen", ako bilo ko iz delegacije bude imao simptome bolesti, ako iko od njih dođe u kontakt sa spoljnim svetom na način koji ne odgovara protokolu, čitav državni tim rizikuje da ne bude pušten u Sjedinjene Američke Države, gde u Hjustonu treba da bude smešten dok igra na ovogodišnjem Mundijalu.

- Bili smo potpuno jasni prema Kongu: moraju da održe "integritet mehura" u trajanju od 21 dana pre nego dođu u Hjuston 11. juna - rekao je Đulijani za I-Es-Pi-En (ESPN), dodajući: - Rekli smo to isto i kongoanskoj vladi. Ako ne "održe mehur", rizikuju da ne budu u mogućnosti da putuju u Sjedinjene Američke Države. Ne možemo biti jasniji od toga. Želimo da osiguramo da ništa (medicinski problematično) ne prodre u našu zemlju ili blizu naših granica.

177 mrtvih, bez vakcine, bez leka

Kontekst ovih reči je ozbiljan. Svetska zdravstvena organizacija je do ovog vikenda zabeležila 82 potvrđena slučaja i sedam potvrđenih smrtnih ishoda, sa skoro 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda u DR Kongu. Reč je o Bundibugio soju ebole, vrsti za koju ne postoji odobreno cepivo niti specifičan tretman, i koja je u proteklih pola veka odnela preko 15.000 života na afričkom kontinentu. SZO je epidemiju proglasila vanrednim stanjem međunarodnog značaja, upozoravši na "razmere i brzinu" širenja.

U petak je došla i vest koju niko nije želeo: rodbina preminule osobe upala je u centar za lečenje ebole i zapalila ga, nakon što lekari nisu hteli da predaju telo preminulog, poštujući protokol za zarazne bolesti. Slika gorućeg medicinskog centra kružila je društvenim mrežama kao zastrašujući podsetnik koliko je situacija nestabilna.

Mehur u Belgiji: pod nadzorom američkog CDC-a

Kongoanska reprezentacija trenutno se nalazi u Belgiji, gde će 3. juna odigrati prijateljsku utakmicu protiv Danske u Liježu, a onda 9. juna protiv Čilea u južnoj Španiji. Obe pripremne utakmice održaće se po planu. Ali američki CDC (Centar za kontrolu bolesti i prevenciju) je, po Đulijanijevim rečima, uputio osoblje u Evropu da "proveri reprezentaciju". U pitanju je isti CDC koji trenutno prati dvoje američkih lekara u karantinu nakon izloženosti eboli.

Predstavnici kongoanske reprezentacije kažu da sami igrači verovatno neće imati problema, većina nastupa u evropskim klubovima i nije boravila u Kongu u prethodne tri nedelje. Potencijalan problem predstavljaju članovi stručnog štaba ili funkcioneri koji su se u tom periodu vraćali u domovinu. Ako neko iz delegacije bude simptomatičan, čitav tim "pada".

Oproštaj u Kinšasi otkazan

Pored svega, DR Kongo je otkazao i trvodnevni pripremni kamp i javni oproštaj navijača u Kinšasi, planiran pre odlaska na turnir. Stotine hiljada navijača u glavnom gradu čekalo je priliku da isprati "leoparde" na istorijsko putovanje, drugo učešće na Svetskom prvenstvu posle onog iz 1974 (kada se država zvala Zair i kada su je naši, tada pod zastavom SFR Jugoslavije, pobedili sa 9:0;

Tri gola je tada dao Dušan Bajević, a po jedan Džajić, Šurjak, Katalinski, Bogićević, Oblak i Petković; interesantno - Brazilci su dobili Zair samo sa 3:0. Nažalost, naši su, iako su završili u grupi ispred Brazilaca, potom u drugoj fazi dožoiveli tri poraza, od Zapadne Nemačke sa 0:2, a od Poljske i Šveske sa po 1:2)). Virus je sada i ispraćaj sprečio .

Reprezentacija DR Konga je, podsetimo, plasman obezbedila na dramatičan način: golom Aksela Tuanzebea u produžetku protiv Jamajke u Gvadalahari. Taj trenutak proslavljan je u čitavoj zemlji kao nacionalni praznik. Sada, manje od mesec dana pre početka turnira, proslavu je zamenila medicinska logistika, protokoli izolacije i upozorenja iz Vašingtona.

"Leopardi" će u grupnoj fazi igrati protiv Portugala, Kolumbije i Uzbekistana. Ako na Mundijal uopšte budu pušteni.

