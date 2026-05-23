VELIKI SKUP PODRŠKE PREDSEDNIKU VUČIĆU U KUMANOVU: Vijore se srpske trobojke i makedonske zastave, pristiže sve više ljudi (FOTO/VIDEO)
U MAKEDONIJI u gradu Kumanovo dans se okupio veliki broj građana na skupu podrške predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću.
Dok se u Beogradu najavljuju novi skupovi blokadera na Slaviji, u regionu stiže drugačija slika - slika podrške, zajedništva i poruke da je građanima dosta tenzija i nasilja.
Ispred konzulata u Kumanovu danas se okupio veliki broj Srba i Makedonaca koji su, kako navode, želeli da pruže podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i politici mira i stabilnosti koju vodi.
Među njima se posebno izdvajao transparent "Srbija pobeđuje“, koji je, kako kažu okupljeni, simbol odlučnosti da se očuva stabilnost uprkos brojnim izazovima i pritiscima.
Okupljanje je proteklo mirno, uz jasnu poruku da građani ne žele sukobe, već stabilnost i sigurnost. Kako ističu prisutni, ovo je spontani izraz nezadovoljstva zbog, kako navode, višemesečnih tenzija i incidenata koje povezuju sa delovanjem blokaderskih grupa.
U trenutku kada se u Beogradu očekuje skup blokadera na Slaviji, koji i dalje izaziva zabrinutost zbog mogućih incidenata, poruke iz Kumanova imaju dodatnu težinu.
Građani okupljeni ispred konzulata poručuju da je "dosta nasilja i pritisaka", te da ne žele da političke razlike prerastu u sukobe na ulicama.
Podrška koja stiže iz Severne Makedonije, kako ističu učesnici, potvrda je bliskosti i povezanosti naroda u regionu, ali i želje za očuvanjem stabilnosti kao ključne vrednosti.
U atmosferi u kojoj dominiraju političke tenzije, ovakvi skupovi šalju jasnu poruku - da većina građana želi mir, sigurnost i normalan život bez sukoba i podela.
