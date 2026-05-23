VUČIĆ OD SUTRA U NIKAD VAŽNIJOJ POSETI KINI, NA POZIV SIJA Očekuje se potpisivanje 33 sporazuma, dogovoreno milijarde evra u investicija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće od sutra do 28. maja u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini, na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će se predsednik Vučić sastati sa predsednikom Sijem i sa premijerom Li Ćijangom, sa kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama.

Vučić će Kinu posetiti nakon što su u u poseti Pekingu bili predsednik SAD Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Predsednik Vučić je uoči posete izrazio uverenje da će ta poseta biti najznačajnija u njegovoj političkoj karijeri i najavio da će potpisati dve zajedničke izjave sa predsednikom Si Đinpingom i najmanje još 33 sporazuma, navodeći da je dogovoreno milijarda evra u investicijama.

"Potpisaćemo dve velike zajedničke izjave, predsednik Si i ja. Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora kojih neće biti manje od 30. Jedna fascinantna, fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije", rekao je Vučić.

Istakao je da će ta poseta značiti za dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju i modernizaciju Srbije.

Predsednik Vučić je ranije najavio da će tokom posete Kini govoriti na Đinghua univerzitetu gde su, kako je naveo, govorili najmoćniji svetski lideri.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Đa-kun izjavio je da će poseta predsednika Vučića biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje dve zemlje.

"Kina je spremna da sarađuje sa Srbijom kako bi posetu predsednika Vučića iskoristila kao priliku za učvršćivanje čvrstog prijateljstva, proširenje obostrano korisne saradnje, obogaćivanje razmene među ljudima, jačanje multilateralne koordinacije i promovisanje izgradnje kinesko-srpske zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri kako bi se postigli praktičniji rezultati koji bi koristili narodima obe zemlje", rekao je Guo.

Naglasio je i da je Srbija prva evropska zemlja koja je zajedno sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću za novu eru i da je važan partner Kine u jugoistočnoj Evropi.

"Pod strateškim vođstvom lidera obe zemlje, odnosi Kine i Srbije poslednjih godina funkcionišu na visokom nivou. Obe strane čvrsto podržavaju međusobne ključne interese, uz čvrsto međusobno političko poverenje, plodnu saradnju, blisku multilateralnu saradnju i česte međuljudske razmene", istakao je on.

Prema oceni ambasadora Kine u Srbiji Li Minga, predstojeća poseta predsednika Vučića Kini nosi snažnu želju naroda Kine i Srbije za daljim učvršćivanjem političkog poverenja i čeličnog prijateljstva i odražava zajednička očekivanja da dve strane prodube pragmatičnu saradnju.

Predsednik Vučić je više puta posetio Kinu, a poslednja poseta je bila od 16. do 18. oktobra 2023. godine, kada je učestvovao na Trećem forumu za međunarodnu saradnju inicijative ''Pojas i put'' u Pekingu i sastao se sa predsednikom Si Đinpingom.

Strateško partnerstvo dve zemlje uspostavljeno je avgusta 2009. godine, a u junu 2016. godine, tokom posete predsednika Si Đinpinga Beogradu, što je bila prva poseta kineskog predsednika Srbiji posle 30 godina, potpisana je Zajednička izjava o uspostavljanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

Od posebnog značaja za unapređenje odnosa dve zemlje bila je druga poseta Si Đinpinga Srbiji za osam godina, u maju 2024. godine, kada je potpisano 29 bilateralnih sporazuma, među kojima i Zajednička izjava dva predsednika o produbljivanju i podizanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji Zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri.

Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Kinom u okviru mehanizma saradnje između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, kao i kroz inicijativu ''Pojas i put''.

Bilateralni odnosi i saradnja dve zemlje su u stalnom usponu i sveobuhvatno strateško partnerstvo se kontinuirano potvrđuje veoma razvijenim i kvalitetnim političkim dijalogom i razmenom poseta na najvišem i visokom političkom nivou, navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Dve zemlje ostvaruju i intenzivnu parlamentarnu saradnju.

Narodna Republika Kina je duži niz godina najvažniji spoljnotrgovinski i finansijski partner Srbije na azijskom kontinentu, a dodatni impuls unapređenju bilateralne trgovinske i investicione saradnje pruža Sporazum o slobodnoj trgovini koji je stupio na snagu 1. jula 2024. godine.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine obuhvata oko 20.000 proizvoda, pri čemu je za oko 60 odsto artikala odmah omogućen bescarinski izvoz na kinesko tržište od 1,4 milijarde stanovnika.

Podaci pokazuju da je zahvaljujući tom sporazumu izvoz Srbije u Kinu u toku 2025. povećan za 9,6 odsto, uvoz za 30,9 procenata, dok je ukupna spoljnotrgovinska razmena zabeležila rast od 25,5 odsto.

U februaru je u Kineskom kulturnom centru u Beogradu održana prezentacija humanoidnih robota kineske kompanije AGIBOT Innovation i Minth grupe, kada je najavljeno da bi Srbija mogla da postane jedan od evropskih centara za proizvodnju robota, a u planu je i izgradnja fabrike čipova.

Predsednik Vučić je tada izjavio da bi Srbija već ove godine mogla da počne proizvodnju humanoidnih robota, dok su predstavnici AGIBOT-a naveli da planiraju serijsku proizvodnju od 1.000 do 2.000 robota godišnje u Srbiji.

Kineske kompanije Srbija Ziđin Majning, Srbija Ziđin koper i HBIS su tri najveća izvoznika iz Srbije.

HBIS je preuzeo Železaru Smederevo 2016. godine, dok je Ziđin 2018. postao većinski vlasnik RTB Bora, odnosno današnje kompanije Serbia Zijin Copper, koja upravlja rudnicima u Boru i Majdanpeku.

Kompanija HBIS preuzela je smederevsku Železaru 2016. godine za 46 miliona evra, uz obavezu dodatnih ulaganja većih od 100 miliona evra.

Nakon preuzimanja, HBIS je realizovao i više novih investicija, među kojima je i izgradnja nove linije Aglomeracije vredne 80 miliona dolara Kineski Ziđin postao je 2018. godine većinski vlasnik RTB Bor sa 63 odsto udela, nakon što je uplatio 350 miliona dolara za dokapitalizaciju kompanije.

Ziđin se obavezao i na investicioni plan vredan 1,26 milijardi dolara u narednih šest godina, kao i dodatnih 200 miliona dolara za rešavanje istorijskih dugova RTB Bora.

U 2024. vrednost izvoza Ziđin Majninga bila je oko 2,4 milijarde evra, Ziđin Kopera oko 1,26 milijardi evra, a HBIS Grupe oko 520 miliona evra.

Među najvećim kineskim investitorima u Srbiji su i Mint grupa, koja proizvodi automobilske komponente u Loznici i Šapcu, kao i kompanija Linglong koja proizvodi gume u Zrenjaninu.

Potpredsednik Linglong Grupe Sun Songtao najavio je krajem aprila novu investiciju vrednu oko 645 miliona dolara, u okviru druge faze razvoja fabrike u Zrenjaninu.

Kineska državna korporacija Šandong je jedan od ključnih infrastrukturnih partnera Vlade Srbije.

Kompanija je prisutna na domaćem tržištu od 2011. godine, a najvažniji kineski infrastrukturni projekti u Srbiji obuhvataju izgradnju brzih pruga, auto-puteva, mostova, energetskih objekata i ekološke infrastrukture.

Kineske kompanije CCCC i CRIC gradile su dve deonice brze pruge u Srbiji - od Beograda do Stare Pazove i od Novog Sada do Subotice.

Među glavnim infrastrukturnim projektima su izgradnja ključnih deonica na auto-putu "Miloš Veliki", Pupinov most, obilaznica oko Beograda, izgradnja novog bloka B3 i modernizacija postojećih kapaciteta u termoelektrani Kostolac.

Kineske kompanije angažovane su na pripremnim radovima i izgradnji infrastrukture za prve linije metroa, kao i za izgradnju kompleksa u Surčinu za potrebe Ekspo 2027 i Nacionalnog stadiona.

Spoljnotrgovinska razmena između Srbije i Kine iznosila je 9,36 milijardi dolara u 2025. godini.

Vrednost izvoza je bila 2,1 milijardu dolara, što predstavlja 5,6 odsto ukupnog izvoza Srbije u 2025.

Srbija je u 2025. uvezla kinesku robu u vrednosti od 7,2 milijarde dolara, što je 15,3 odsto uvoza u toj godini.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu januar-mart ove godine ukupna spoljnotrgovinska razmena u robi sa Kinom iznosila je 2,54 milijardi dolara.

Ukupan izvoz u robi u Kinu u tom periodu iznosio je 681,8 miliona dolara, dok je uvezeno 1,86 milijardi dolara robe.

Poslednjih godina ulažu se ogromni napori sa obe strane da se ekonomska saradnja između dve zemlje podigne na viši nivo, kroz realizaciju zajedničkih projekata i privlačenje kineskog kapitala u Srbiju.

Prema podacima Agencije za privredne registre, na teritoriji Srbije registrovana su 2.003 aktivna privredna subjekta čiji su većinski vlasnici državljani Kine, odnosno pravna lica registrovana u toj zemlji.

Kina je druga najveća svetska ekonomija, najveći izvoznik i vlasnik najvećih deviznih rezervi u svetu.

U 2023. godini zabeležila je rast od 5,2 odsto, dok je 2024. i 2025. godine rast bio pet odsto.



