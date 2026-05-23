OKUPLJENI SA SKUPA PODRŠKE PREDSEDNIKU U KUMANOVU: Vučić je uvek pomagao, a blokaderi donose nesreću!

U KUMANOVU je danas se održava veliki skup podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u organizaciji Srba i Makedonaca. Na skupu podrške Vučiću i Srbiji okupilo se oko 2.000 ljudi. Vesna Nikolić iz udruženja "Mir, sloga, stabilnost" koja je rekla da je to miran skup kao podrška srpskom predsedniku.

- Došli smo ovde iz udruženja, kao i ovaj brojni narod. A doći će još - rekla je ona za TV Niš.

Miroslav Tasevski iz Skoplja koji naglasio je da je došao na skup podrške jer kad god je makedonskom narodu bilo teško, Vučić je pružio ruku.

- Pomogao nam je sa žitom, sa maslinama, vakcinama, naši građani su se prijavljivali u gradove u Srbiji da se vakcinišu. Želimo da mu pružimo ogromnu podršku, jer imate blokade koje su nam donele samo nesreću. Zato poručujem celom srpskom narodu da drže predsednika Vučića ako žele da idu napred. Ako žele da budu na dnu i ispod njega, neka budu sa blokaderima - rekao je on za TV Niš.

Milena Veličković rekla je da je došla na skup od srca, i da su prisutni na skupu, iako u drugoj zemlji ne u Srbiji, Srbi i dušom i srcem.

- Volimo rad našeg predsednika Aleksandra Vučića, podržavamo ga, i mislim da je ovo velika iskrena ljubav prema njemu i njegovom delu, jer smo u drugoj zemlji. Ne očekujemo ništa, nemamo nikakav interes, svedoci smo da se najčešće danas politika svodi na neki lični interes, a mi smo ovde iz ljubavi, iz srca, jer volimo, poštujemo i podržavamo njegov rad, i svedoci smo, kao što pratimo na televiziji, da je on zaista uradio velike stvari za Srbiju, doprineo ukupnom razvoju Srbije, zato smo srećni, srećni smo i podržavaćemo ga do poslednjeg trenutka svaki put - rekla je Veličković.

Zoran Potkonjak rekao je da je na skup došao radi podrške Srbima u Severnoj Makedoniji.

- Da znaju da nisu sami. Ja sam inače iz Srbije, majka mi je poreklom iz Makedonije, iz sela Matejče u okolini Kumanova - rekao je on.

Okupljeni na skupu podrške nosili su zastave Srbije i Severne Makedonije.

