MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Velikani u poteri za Hartsom

08. 11. 2025. u 06:30

Folkirk – Livingston 1

St. Miren – Hibernijan 3+

Aberdin – Madervil 1X&2+

FK Dandi – Rendžers 2

Harts – Dandi J. GG

SELTIK – KILMARNOK 1

Moj Seltik, pritisnut iskušenjima na međunarodnoj sceni, grca u prvenstvu. Dozvolio je da mu prvo mesto preuzme Harts i odvoji se na devet bodova. Već u okršaju sa Kilmarnokom, naš prvi i jedini zadatak je da trijumfujemo i tu zalihu krenemo da topimo.

Poteškoća da se iskaže ima još i Rendžers, naš „večiti“ konkurent u borbi za titulu. Prvenstvo bi izgubilo na značaju, ako se ne pokrenemo.

