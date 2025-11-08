MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Velikani u poteri za Hartsom
* Trener u Seltiku
MOJ TIP
subota,
Folkirk – Livingston 1
St. Miren – Hibernijan 3+
Aberdin – Madervil 1X&2+
nedelja,
FK Dandi – Rendžers 2
Harts – Dandi J. GG
SELTIK – KILMARNOK 1
Moj Seltik, pritisnut iskušenjima na međunarodnoj sceni, grca u prvenstvu. Dozvolio je da mu prvo mesto preuzme Harts i odvoji se na devet bodova. Već u okršaju sa Kilmarnokom, naš prvi i jedini zadatak je da trijumfujemo i tu zalihu krenemo da topimo.
Poteškoća da se iskaže ima još i Rendžers, naš „večiti“ konkurent u borbi za titulu. Prvenstvo bi izgubilo na značaju, ako se ne pokrenemo.
