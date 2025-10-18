DEJAN STANKOVIĆ: Kibauer zakuvao prvenstvo
* Trener u Austriji, tipuje parove prve lige
MOJ TIP
SIBOTA,
GAK – Hartberg X2
Tirol – Austrija X
VOLFSBERGER – RID 1
NEDELjA,
BV Linc – Šturm X2
Salcburg – Altah 1X
RAPID – LASK 3+
Volfsberger je u pauzi naprasno ostao bez trenera, jer Ditmar Kibauer milionsku ponudu Laska nije mogao da odbije. Iako „obezglavljeni“, i još u čudu, ko god da preuzme kormilo, verujem da će dobro uigrani fudbaleri da odvede pobede Rid.
Ista osoba je „kriva“ i za moj drugi fiks. Tri gola, najmanje je što očekujuem od napadača Rapida i Laska, koji sada vodi Kibauer.
