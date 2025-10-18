Tip Asova

DEJAN STANKOVIĆ: Kibauer zakuvao prvenstvo

Žarko Urošević

18. 10. 2025. u 11:00

* Trener u Austriji, tipuje parove prve lige

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Кибауер закувао првенство

Foto: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

MOJ TIP

SIBOTA, 

GAK – Hartberg X2

Tirol – Austrija X

VOLFSBERGER – RID 1

NEDELjA, 

BV Linc – Šturm X2

Salcburg – Altah 1X

RAPID – LASK 3+

Volfsberger je u pauzi naprasno ostao bez trenera, jer Ditmar Kibauer milionsku ponudu Laska nije mogao da odbije. Iako „obezglavljeni“, i još u čudu, ko god da preuzme kormilo, verujem da će dobro uigrani fudbaleri da odvede pobede Rid.

Ista osoba je „kriva“ i za moj drugi fiks. Tri gola, najmanje je što očekujuem od napadača Rapida i Laska, koji sada vodi Kibauer.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana