DEJAN STANKOVIĆ: Kibauer zakuvao prvenstvo

* Trener u Austriji, tipuje parove prve lige

Foto: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

MOJ TIP

SIBOTA,

GAK – Hartberg X2

Tirol – Austrija X

VOLFSBERGER – RID 1

NEDELjA,

BV Linc – Šturm X2

Salcburg – Altah 1X

RAPID – LASK 3+

Volfsberger je u pauzi naprasno ostao bez trenera, jer Ditmar Kibauer milionsku ponudu Laska nije mogao da odbije. Iako „obezglavljeni“, i još u čudu, ko god da preuzme kormilo, verujem da će dobro uigrani fudbaleri da odvede pobede Rid.

Ista osoba je „kriva“ i za moj drugi fiks. Tri gola, najmanje je što očekujuem od napadača Rapida i Laska, koji sada vodi Kibauer.