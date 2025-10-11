IVAN KECOJEVIĆ: Nesloga šteti Saragosi

* Bivši fudbaler Albasetea, analizira parove Segunde

SUBOTA,

MIRANDES – LEGANES 0-2

Leganesa se više očekivalo, posebno u ofanzivi, ali ne mu ne ide. Sa druge strane, i Mirandes ima problem u završnom delu terena.

FIKS ALMERIJA – SARAGOSA 1

Almerija je digla formu. U pravi čas joj u goste dolazi Saragosa, podeljena oko izbora novog trenera.

SOSIJEDAD B – ANDORA GG&3+

Sosijedad B služi, da se kroz takmičenje u Segundi, talentovani igrači prekomandovani iz A tima, razigraju za elitni tim.