Tip Asova

ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Dinamo „topi“ Metalist

Žarko Urošević

04. 10. 2025. u 13:00

* Prognozira parove najbolje lige Ukrajine

ЖЕЉКО ЉУБЕНОВИЋ: Динамо „топи“ Металист

Ilustracija

MOJ TIP

subota, 

Oleksandrija – Karpati    2

Obolon – Veres   0-2

ŽITOMIR – POLTAVA 1

nedelja, 

Krivbas – Kudrivka    1

DINAMO K. - METALIST  1

Šahtjor – Čerkasi 1

Žitomir je podigao formu pred duel sa Poltavom, novajlijom sa turbulentnom sezonom. Bodove opstanka,  gosti će morati da potraže na nekom od narednih, znatno lakših mečeva.

Na tiketima bi mesta moralo da se nađe i za jedinicu na Dinamo iz Kijeva, koga je posle tri vezana remija Šahtjor pretekao na vrhu tabele.

