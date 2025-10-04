ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Dinamo „topi“ Metalist
* Prognozira parove najbolje lige Ukrajine
MOJ TIP
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
subota,
Oleksandrija – Karpati 2
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Obolon – Veres 0-2
ŽITOMIR – POLTAVA 1
nedelja,
Krivbas – Kudrivka 1
DINAMO K. - METALIST 1
Šahtjor – Čerkasi 1
Žitomir je podigao formu pred duel sa Poltavom, novajlijom sa turbulentnom sezonom. Bodove opstanka, gosti će morati da potraže na nekom od narednih, znatno lakših mečeva.
Na tiketima bi mesta moralo da se nađe i za jedinicu na Dinamo iz Kijeva, koga je posle tri vezana remija Šahtjor pretekao na vrhu tabele.
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)