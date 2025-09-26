Tip Asova

PREDRAG JOKANOVIĆ: Santa Klara iz drugog plana

Žarko Urošević

26. 09. 2025. u 13:15

* Trener u Portugaliji

FOTO: Privatna arhiva

PORTUGALIJA 1

BENFIKA - ŽIL VISENTE      1

Moreirense – Kasa Pia   1X

Santa Klara – Tondela   1

Estrela – AVS       1X

ESTORIL – SPORTING          2

Alverka – Gimaraeš       0-2

Braga – Nasional 1

AROUKA – PORTO     2

Famalikao – Rio Ave     0-2

PORTUGALIJA   2

Vizela – Leišoeš    1

Benfika B – Torense      1X

Penafiel – Felžeiraš        GG

Sporting B – Maritimo  0-2

Akademiko V. – Portimonense         0-2

Feirense – Lusitanija      1X

Farense – Šaveš   1X

Fereira – Porto B 1X&0-3

Leirija – Oliveirense       1

Kao u najboljim danima, Porto u dosadašnjem delu prvenstva ima maksinalan učinak od šest pobeda, pritom je dao 15 golova a samo jedan primio. Naravno, sigurice su još  Benfika i Sporting. Za one koji vole malo „jače“ kvote, neka probaju sa kečevima na Bragu i Santa Klaru. Kod drugoligaša izdvojio bih i keca na Leiriju.

