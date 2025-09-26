PREDRAG JOKANOVIĆ: Santa Klara iz drugog plana
* Trener u Portugaliji
PORTUGALIJA 1
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BENFIKA - ŽIL VISENTE 1
Moreirense – Kasa Pia 1X
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Santa Klara – Tondela 1
Estrela – AVS 1X
ESTORIL – SPORTING 2
Alverka – Gimaraeš 0-2
Braga – Nasional 1
AROUKA – PORTO 2
Famalikao – Rio Ave 0-2
PORTUGALIJA 2
Vizela – Leišoeš 1
Benfika B – Torense 1X
Penafiel – Felžeiraš GG
Sporting B – Maritimo 0-2
Akademiko V. – Portimonense 0-2
Feirense – Lusitanija 1X
Farense – Šaveš 1X
Fereira – Porto B 1X&0-3
Leirija – Oliveirense 1
Kao u najboljim danima, Porto u dosadašnjem delu prvenstva ima maksinalan učinak od šest pobeda, pritom je dao 15 golova a samo jedan primio. Naravno, sigurice su još Benfika i Sporting. Za one koji vole malo „jače“ kvote, neka probaju sa kečevima na Bragu i Santa Klaru. Kod drugoligaša izdvojio bih i keca na Leiriju.
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 12:45
"DOK JE PIKSI SELEKTOR NE IGRAM ZA SRBIJU"! Bivši reprezentativac šokirao izjavom, čeka se reakcija FSS-a
POSLE Sergeja MIlinković Savića i Nemanje Radonjića još jedan igrač je otvorno priznao da neće igrati za Srbiju dok je Dragan Stojković Piksi selektor nacionalnog tima.
26. 09. 2025. u 10:18
OBRT! Dušan Vlahović na meti najvećeg evropskog giganta
JUVENTUS i Dušan Vlahović saga se nastavlja.
26. 09. 2025. u 11:32
Komentari (0)