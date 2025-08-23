Tip Asova

NENAD DŽODIĆ: Ključa u Marselju

Žarko Urošević

23. 08. 2025. u 09:20

* Skaut Monpeljea, tipuje parove Francuske 1

MOJ TIP

subota, 

MARSELj – PARIZ 1

Nica – Okser 1X

LION – MEC1&0-2

nedelja, 

Lorien – Ren X

Avr – Lans X2

Strazbur – Nant 1

Tuluz – Brest 1X

Lil – Monako X2.

Poraz od Rena na startu prvenstva bio je dovoljan da pokrene lavinu nezadovoljstva u Marselju. U svlačionici je bilo burno, rasprava među igračima trajala je dugo, pojedinci su koristili i pesnice kao argumente. Rabio i Rou izrazili su želju da napuste klub i pronađu mirniju sredinu. Uzavrelu situaciju Marselj može da umiri samo trijumfom u narednom duelu sa Parizom.

Lion bi trebalo da opravda ulogu favorita protiv Meca, „ranjenog“ posle poraza u startnom meču sa Strazburom.

