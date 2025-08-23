NENAD DŽODIĆ: Ključa u Marselju
* Skaut Monpeljea, tipuje parove Francuske 1
MOJ TIP
subota,
MARSELj – PARIZ 1
Nica – Okser 1X
LION – MEC1&0-2
nedelja,
Lorien – Ren X
Avr – Lans X2
Strazbur – Nant 1
Tuluz – Brest 1X
Lil – Monako X2.
Poraz od Rena na startu prvenstva bio je dovoljan da pokrene lavinu nezadovoljstva u Marselju. U svlačionici je bilo burno, rasprava među igračima trajala je dugo, pojedinci su koristili i pesnice kao argumente. Rabio i Rou izrazili su želju da napuste klub i pronađu mirniju sredinu. Uzavrelu situaciju Marselj može da umiri samo trijumfom u narednom duelu sa Parizom.
Lion bi trebalo da opravda ulogu favorita protiv Meca, „ranjenog“ posle poraza u startnom meču sa Strazburom.
