NENAD DŽODIĆ: Ključa u Marselju

* Skaut Monpeljea, tipuje parove Francuske 1

Ilustracija

MOJ TIP

subota,

MARSELj – PARIZ 1

Nica – Okser 1X

LION – MEC1&0-2

nedelja,

Lorien – Ren X

Avr – Lans X2

Strazbur – Nant 1

Tuluz – Brest 1X

Lil – Monako X2.

Poraz od Rena na startu prvenstva bio je dovoljan da pokrene lavinu nezadovoljstva u Marselju. U svlačionici je bilo burno, rasprava među igračima trajala je dugo, pojedinci su koristili i pesnice kao argumente. Rabio i Rou izrazili su želju da napuste klub i pronađu mirniju sredinu. Uzavrelu situaciju Marselj može da umiri samo trijumfom u narednom duelu sa Parizom.

Lion bi trebalo da opravda ulogu favorita protiv Meca, „ranjenog“ posle poraza u startnom meču sa Strazburom.