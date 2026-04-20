Dogurali do državnog takmičenja: Uspeh mladih fizičara iz Loznice
Na Državnom takmičenju iz fizike održanom u Beogradu, od 13 osnovaca, šestoro je osvojilo nagrade i to četiri druge i dve treće.
U konkurenciji šestog razreda drugu nagradu osvojili su Aleksa Mićić, OŠ “Vuk Karadžić“, Loznica – nastavnik Vladan Mitrović, Kopitin Anton, tršićka Vukova spomen-škola – nastavnica Radenka Janković, i Marko Luković, OŠ „Kadinjača“, nastavnik Miroljub Stanojević.
Treću nagradu među šestacima osvojio je Luka Ostojić, učenik OŠ “Žikica Jovanović Španac“ u Beloj Crkvi, nastavnica Danijela Tomić.
Među ćacima sedmog razreda drugu nagradu osvojio je Stefan Savičić, a treću Una Terzić, učenici „Kadinjače“ – nastavnik Miroljub Stanojević, dok je od osmaka treću nagradu osvojila Kalina Milutinović, OŠ „Dositej Obradović“, nastavnica Radenka Janković.
Učenici iz ovog dela Srbije, pre svega, Loznice već godinama i decenijama "žanju" , zavidne rezultate i mnoštvo njih plasira se na Državno takmičenje iz fizike. TAKO svedoče ime visok kvalitet nastave i posvećenost nastavnika, ali i izraženu zainteresovanost đaka za prirodne nauke, njihovu radoznalost, upornost i spremnost da znanje proširuju i van redovne nastave.
Značajan "ton" daju njihovi vredni, stručni i posvećeni nastavici, koji na najbolji mogući način spajaju znanja koja prenose i pedagogiju.
