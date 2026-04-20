Sutra u Paraćinu: Glavna ulica zatvorena za saobraćaj

Зорана Рашић
Zorana Rašić

20. 04. 2026. u 12:19

U UTORAK, 21. aprila, od ponoći do 16 časova Ulica kralja Petra Prvog u Paraćinu biće zatvorena za saobraćaj, objavilo je nadležno Javno-komunalno preduzeće „Crnica“.

Сутра у Параћину: Главна улица затворена за саобраћај

Foto: Z. Rašić

Saobraćaj će se u tom vremenskom periodu preusmeriti na ulice Svetog Save, Save Kovačevića i Nikole Pašića.

Razlog obustave saobraćaja je prezentacija opreme Vojske Srbije u glavnoj ulici u sklopu sutrašnjeg Sajma zapošljavanja, koji će u 11 sati biti otvoren u Regionalnom inovaionom startap centru (RISC).

Vojska Srbije jedan je od poslodavaca sa prijavljenim učešćem na ovom sajmu koji organizuje NSZ.

