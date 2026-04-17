Potpisana četiri nova ugovora: Bačka Palanka za pet godina obezbedila čak 202 kuće za mlade i mlade bračne parove

Slobodan Bajić

17. 04. 2026. u 14:08

OPŠTINA Bačka Palanka je obezbedila još četiri kuće na selu sa okućnicom za mlade i mlade bračne parove, čime je u okviru tog programa Ministarstva za brigu o selu, od 2021. ukupno obezbeđeno 202 kuće na teritoriji opštine.

Потписана четири нова уговора: Бачка Паланка за пет година обезбедила чак 202 куће за младе и младе брачне парове

To se ističe u saopštenju kabineta predsednika bačkopalanačke opštine i naglašava da će Aleksandra Vulić i Aleksandar Vujić, dobiti 1.475.000 dinara za nabavku kuće u Pivnicama, a Gabrijel Bagonja 1,5 miliona za nabavku kuće, takođe u Pivnicama.

Dragan Živanović dobio je 1.475.000 za kupovinu kuće u Obrovcu, a Jovan Matijević 1,5 milona dinara za nabavku kuće, takođe u Obrovcu.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava potpisao je član Opštinskog veća Mita Lačanski. On je istakao da je stambeno zbrinjavanje mladih i mladih bračnih parova veoma značajan projekat i da je Bačka Palanka redovno konkurisala i redovno dobijala sredstva od pokretanja programa 2021. godine.

- Ukupno smo do ove godine obezbedili 198 kuća sa okućnicom. Sa četiri ugovora koja smo potpisali danas, reč je o 202 kuće. Dakle, rešili smo stambeno pitanje za 202 porodice. Na novom konkursu, koji je Ministarstvo za brigu o selu konkurs raspisalo 20. februara, dobili smo sredstva za nabavku još četiri kuće. Opština Bačka Palanka nastaviće da uz podršku Vlade Srbije ulaže u bolji život svih građana - rekao je Lačanski.

Pravo učešća na konkursu Ministarstva za brigu o selu imaju državljani Srbije mlađi od 45 godina, pojedinci, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi,koji nemaju u vlasništvu nepokretnosti, osim poljoprivrednog zemljišta. Prijava se podnosi zajedno sa lokalnom samoupravom na čijoj se teritoriji nalazi izabrana kuća.

Lokalne samouprave procenjuju vrednost nekretnina, garantuju valjanost dokumentacije i prenose sredstva direktno na račun prodavca. Novi vlasnici se obavezuju da 10 godina ne mogu prodati, izdati u zakup ili opteretiti dobijenu nekretninu, a troškove osiguranja snose sami.

