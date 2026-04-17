Spomen-park Čačalica: U parkovskom kompleksu i kutak za zabavu najmlađih

Spomen-park Čačalica u Požarevcu, smešten na istoimenom brdu, omiljeno je mesto za šetnju i rekreaciju građana svih generacija.

D.N.

Nedaleko od ulazne kapije postavljena je mini teretana, a tu su i klupe i panjevi za odmor odraslih. Mislilo se i na najmlađe, za koje su postavljene ljuljaške i klackalice.

Na ulazu u ovaj kompleks postavljena je tabla sa upozorenjima da nije dozvoljeno uvođenje pasa, skrnavljenje spomenika, kidanje grana i cveća, loženje vatre i oštećivanje mobilijara.